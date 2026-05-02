Trump endurece política migratoria y pone la lupa los millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está siendo cada vez más estricta con las personas extranjeras que obtienen la ciudadanía, una medida que está dejando de ser inusual y que preocupa a muchos residentes en Estados Unidos.
Los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que entre 1990 y 2024 se han realizado unas 425 “desnaturalizaciones”. No obstante, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca se ha ido intensificando la presión para que ese número aumente.