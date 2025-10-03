Video | Berke Ozer, el arquero que atajó el mismo penalti tres veces en la Europa League

El duelo entre La Roma y El Lille, por la segunda jornada de la Europa League, había transcurrido con normalidad. Sin mucho riesgo ni mucha adrenalina, los franceses iban arriba en el marcador por la diferencia mínima y parecía que nada más podría pasar hasta el pitazo final.
Pero al minuto 80, el partido tomó un aire completamente diferente y el mundo presenció la gran hazaña del guardameta turco Berke Ozer que salvó el mismo penalti no una, ni dos, sino tres veces, ganándose la admiración del público y de sus compañeros. Le mostramos la sensacional actuación del guardameta.