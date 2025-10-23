¿Eran tres los expulsados en duelo Nacional-Caldas? Qué dicen los expertos tras la roja a Edwin Cardona

El partido por cuartos de final que Atlético Nacional venció a Once Caldas el pasado miércoles 2-0 en el Atanasio Girardot (global 3-0) dejó un nuevo debate en el fútbol colombiano tras la expulsión por un aparente codazo de Edwin Cardona contra Michael Barrios.
La acción fue tan polémica, que el mismo entrenador del equipo verde, Diego Arias, rechazó la determinación del árbitro del compromiso, el vallecaucano Diego Ulloa, quien sin pensarlo dos veces decidió expulsar, al minuto 57, a Cardona, al interpretar que el manotazo en el rostro de Barrios había sido con intención. Hasta el narrador del partido, en Win Sports, reaccionó, de inmediato sorprendido con el gesto del volante paisa: “Uy, esto es roja”.
Muchos hinchas también reprocharon la acción, sobre todo porque a esas alturas del partido, el elenco visitante empezó a poner en aprietos a los locales. Pero también, porque después, al 66’, el jugador del equipo de Manizales, Jefry Zapata, también con un codazo a Marino Hinestroza, el cual le abrió el pómulo, no fue amonestado, mientras que el atacante del verde tuvo que ser sustituido en medio del dolor.
Luego, al 70’, Andrés Ibargüen, del Caldas, al defender el balón, también con su brazo, le pegó en la cara a Mateus Uribe, pero el árbitro no lo consideró como jugada violenta.