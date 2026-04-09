Carlos ‘El Pibe’ Valderrama rechazó millonaria suma por cortarse su mítica cabellera: “Mi vida la decido yo”

El legendario excapitán de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, sorprendió al mundo del fútbol al revelar una anécdota guardada por décadas: antes del Mundial de Estados Unidos 1994, rechazó una oferta millonaria a cambio de cortarse su icónica melena rubia.

En una reciente entrevista con el periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles, allí el samario explicó sus motivos para declinar de una oferta de 2 millones de dólares que provino de una marca internacional que buscaba que el mediocampista cambiara radicalmente su imagen para la cita mundialista.

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Dos barras, dos de los verdes, dos millones de dólares”, recordó Valderrama sobre la cifra que le pusieron sobre la mesa en 1994, una suma extraordinaria para la época.

En la entrevista, el periodista mostró incredulidad, preguntándole si su negativa buscaba negociar una cifra mayor como cinco millones. “No, ni cinco”, fue la respuesta del 10 colombiano.

“Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía”, justificó Valderrama, dejando claro que su cabello nunca fue un simple accesorio estético, sino una parte integral de quién es como deportista y ser humano.