Cuatro muertos, entre ellos dos niños, al colisionar un tren y un bus escolar en Bélgica

Un minibús escolar fue embestido por un tren este martes en el norte de Bélgica, en un choque “extremadamente violento” que causó cuatro muertos, entre ellos dos menores.
El accidente ocurrió en el pueblo de Buggenhout, en Flandes, en “un paso a nivel”, declaró a la AFP Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, la entidad gestora de la red ferroviaria belga.
El choque se produjo “hacia las 8:08 de la mañana. Un minibús fue embestido por un tren que debía efectuar una parada en la siguiente estación, que se encontraba a un kilómetro aproximadamente”, afirmó.