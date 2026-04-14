El fuerte reclamo de César Valoyes a los jugadores de Independiente Medellín

César Valoyes le hizo un fuerte llamado a los jugadores de la plantilla actual de Independiente Medellín, equipo del que hizo parte primero entre 2003 y 2007 y luego del 2009 y 2011, teniendo el privilegio, como pocos, de salir campeón del club que le dio la oportunidad de hacer su debut como futbolista profesional.

Tras la derrota en el clásico del Rojo ante Atlético Nacional 3-2 en juego correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay 1-2026, resultado con el que prácticamente quedó sin opción de clasificar a los cuadrangulares semifinales, Valoyes, de 42 años y ya retirado, decidió romper el silencio, sobre todo por la burla que le hicieron a los hinchas del Poderoso terminado el partido y cuando varios de estos se desplazaban en el metro de la ciudad.

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“Acabo de ver este video y la verdad me tiene muy indignado... Esa es la realidad que estamos viviendo todos los hinchas del Medellín en los colegios, Universidades, en los trabajos. Realmente esto es una humillación”, comenzó diciendo Valoyes, quien alzó los títulos con el DIM en Apertura de 2004y el Finalización de 2009.