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El fuerte reclamo de César Valoyes a los jugadores de Independiente Medellín

El exdelantero del Poderoso, que salió campeón en 2004 y 2009, les dijo a los futbolistas del club que den paso al costado si no saben lo que representa el escudo del DIM.

  • Medellín viene de perder el clásico contra Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Medellín viene de perder el clásico contra Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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César Valoyes le hizo un fuerte llamado a los jugadores de la plantilla actual de Independiente Medellín, equipo del que hizo parte primero entre 2003 y 2007 y luego del 2009 y 2011, teniendo el privilegio, como pocos, de salir campeón del club que le dio la oportunidad de hacer su debut como futbolista profesional.

Tras la derrota en el clásico del Rojo ante Atlético Nacional 3-2 en juego correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay 1-2026, resultado con el que prácticamente quedó sin opción de clasificar a los cuadrangulares semifinales, Valoyes, de 42 años y ya retirado, decidió romper el silencio, sobre todo por la burla que le hicieron a los hinchas del Poderoso terminado el partido y cuando varios de estos se desplazaban en el metro de la ciudad.

Lea: César Valoyes, ex-DIM, le devuelve a Chocó lo que recibió

“Acabo de ver este video y la verdad me tiene muy indignado... Esa es la realidad que estamos viviendo todos los hinchas del Medellín en los colegios, Universidades, en los trabajos. Realmente esto es una humillación”, comenzó diciendo Valoyes, quien alzó los títulos con el DIM en Apertura de 2004y el Finalización de 2009.

En este momento, el cuadro paisa es 14° en el rentado nacional con 17 puntos producto de cuatro triunfos, cinco empates y seis derrotas.

César continuó con su malestar, en su cuenta de Instagram, contra los jugadores que dirige actualmente Alejandro Restrepo.

“Yo le quiero pedir a los jugadores del Medellín, que si ellos no saben lo que significa este escudo, se vayan. Esta es una hinchada, que hemos perdido cuatro finales y seguimos apoyando”.

Y finalizó: “Definitivamente este equipo que hay ahorita es muy poco para la hinchada que tiene el Independiente Medellín”.

El Rojo, además de competir en Liga también lo hace en Copa Libertadores, que la que debutó con empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata y este jueves visita a Flamengo en el Maracaná (7:30 p.m.).

Siga leyendo: Nacional ganó el clásico 3-2 y dejó al DIM prácticamente eliminado en la Liga. Vea los goles

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