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En vivo | Ya hay nóminas inicialistas de DIM y Nacional para el clásico

Rojos y verdes se enfrentan en el primer clásico del año en el estadio Atanasio Girardot.

  • DIM y Nacional se enfrentan en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
    DIM y Nacional se enfrentan en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 44 minutos
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DIM y Nacional se enfrentan en una nueva edición del clásico paisa, con dos realidades distintas en la tabla de posiciones, pero similares en la cancha.

El verde es líder del torneo y ya está clasificado a los playoffs semifinales, mientras que Medellín tiene la “obligación” de no perder si quiere seguir con opciones de clasificar. Si empatan, los rojos, que suman 17 puntos, podrían llegar a 30 unidades en caso de ganar los cuatro encuentros que les restarían después.

Si pierden, solo podrían alcanzar 29 unidades en caso de vencer a Alianza, Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas en los partidos que les restan. El umbral de clasificación es de 30 puntos, por lo que quedarían sin opciones —o en cuidados intensivos—.

Sin embargo, ambos tienen algo en común: todavía no seducen a gran parte de su afición con el fútbol que están mostrando.

El técnico Alejandro Restrepo eligió la siguiente nómina inicialista para este encuentro: Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Hayen Palascios, Frank Fabra, Daniel Cataño; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski.

Mientras tanto, Diego Arias eligió como inicialistas en Nacional a David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Eduard Bello y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso:

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