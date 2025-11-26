¡Contrastes en Champions! Luis Suárez anotó mientras el Bayern extrañó a Luis Díaz y perdió su invicto

La música de la Champions League volvió a sonar y, con ella, también el nombre de un colombiano que empieza a escribir su propia historia en el torneo más prestigioso del mundo. Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, celebró nuevamente en la jornada 5 y confirmó el gran momento que atraviesa en Portugal. Su gol, el segundo de su equipo, fue una estocada clave en la victoria 3-0 sobre el Brujas de Bélgica, un triunfo contundente que mantiene al conjunto de Lisboa con vida y confianza en la competencia.
