Ariana Grande preocupa a sus fans: covid-19, agotamiento y una relación bajo lupa con Cynthia Erivo

Ariana Grande encendió las alarmas tras confirmar que dio positivo por covid-19 justo cuando la gira de promoción de Wicked: For Good llega a sus últimas semanas. La cantante compartió en Instagram una foto de su reciente visita al Tonight Show junto a la frase: “moments before Covid”. Conozca: “Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le respondió a Ariana Grande tras sus críticas a Trump Debido al diagnóstico, suspendió varias entrevistas en televisión, incluyendo su aparición en The Kelly Clarkson Show, y canceló su asistencia a encuentros programados con fans.

Ariana Grande confirmó que dio positivo par Covid-19. FOTO: redes sociales.

La ausencia en entrevistas y el agotamiento físico avivan la preocupación

La inquietud del público no comenzó con el anuncio del covid-19. Días antes, Ariana y Cynthia Erivo se retiraron de las entrevistas de la premiere en Nueva York, luego de que Erivo perdiera la voz y Ariana luciera visiblemente agotada.

Videos compartidos en redes muestran a ambas protegidas por su equipo y evitando hablar demasiado, algo que desató teorías sobre su estado de salud y el impacto de la intensa agenda promocional.

La sobreprotección de Cynthia Erivo, ¿cariño o un vínculo incomprendido?

Parte de las dudas que giran en torno a la relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo surgieron tras un incidente ocurrido en Singapur, durante la gira promocional de Wicked: For Good. Lea también: El video de 26 minutos con el que Ariana Grande ganó el premio MTV Video Music Awards 2025 Allí, mientras caminaban por la alfombra roja, un influencer identificado como Johnson Wen —conocido como Pyjama Man— se acercó de forma inesperada a Grande y logró abrazarla sin autorización.

La reacción de Erivo fue inmediata: se interpuso entre el hombre y su compañera, apartándolo mientras Michelle Yeoh rodeaba a Grande para asegurar el espacio. La escena, registrada en video, terminó con la intervención del equipo de seguridad. Wen fue posteriormente condenado a nueve días de cárcel por alteración del orden público. Días después, en diálogo con TODAY, Erivo explicó su reacción: “no estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”.

Cynthia Erivo y Ariana Grande durante la premiere de Wicked: For Good en Nueva York. FOTO: AFP.

La secuencia desató una ola de comentarios en redes, especialmente por los antecedentes traumáticos de Grande, víctima del atentado en Manchester en 2017. Para muchos seguidores, el gesto de Erivo fue comprensible y necesario.

Un vínculo emocional que genera curiosidad por muchos

Sin embargo, la cercanía física y emocional entre las dos actrices —gestos, abrazos, manos entrelazadas durante entrevistas— sigue generando interpretaciones encontradas. EL COLOMBIANO consultó a la psicóloga clínica, Ana Teresa Miranda, quien explicó que este tipo de comportamientos pueden aparecer en relaciones construidas dentro de ambientes creativos de alta intensidad emocional. “Desde un punto de vista psicológico y semiótico, el vínculo entre Ariana Grande y Cynthia Erivo puede entenderse como una conexión nacida de la intensidad emocional de Wicked, donde la cercanía diaria, la vulnerabilidad artística y la identificación con los roles generan una intimidad que suele sentirse más profunda de lo que realmente es”, señaló.

Agregó que el estilo afectivo expansivo de Erivo y la sensibilidad receptiva de Grande pueden crear “una dinámica espejo, donde ambas se contienen y se reconocen mutuamente”, algo común en procesos creativos prolongados. Para la especialista, más que una transgresión de límites, lo que el público observa es una forma de compañerismo emocional amplificada por el contexto del proyecto y la exposición mediática.

Ariana Grande y su necesidad de contacto físico

En el pódcast Good Hang, de Amy Poehler, Ariana ya había aclarado que el contacto físico es parte de su lenguaje emocional: “Canalizo mucha energía a través de mis manos. Siempre estoy tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo”. Siga leyendo: Perdió Demi Moore, ganó Anora como Mejor película y más detalles de los Óscar 2025 Aseguró que esta tendencia se intensificó durante el rodaje de Wicked y que la relación con Erivo —quien interpreta a Elphaba— se volvió un refugio emocional durante el proceso. “Tratamos de estar en contacto y cuidarnos mutuamente en cuanto es posible, para honrar el proyecto lo más humanamente posible”, dijo.

En otra entrevista con Variety, Grande recordó el momento viral en el que tomó el dedo de Erivo durante una conversación con la prensa: “No sabía qué demonios estaba pasando”, dijo entre risas, “solo sentí que ella podía necesitar algo”.

Los comentarios sobre su delgadez reavivan un debate tóxico

Las recientes apariciones públicas de Grande también han generado comentarios sobre su peso, algo que la artista ha enfrentado en el pasado. Su hermano, Frankie Grande, pidió respeto e insistió en que “Ariana está bien y en recuperación”, recordando que los juicios sobre la apariencia pueden ser dañinos.

Ariana Grande durante la premiere de Wicked: For Good en Nueva York. FOTO: AFP.

Un éxito de taquilla opacado por dudas sobre su bienestar

Mientras tanto, Wicked: For Good avanza con cifras históricas: más de 150 millones de dólares en EE. UU. y 226 millones a nivel global en su debut Aun así, varios seguidores han pedido en redes que la artista descanse tras meses de gira de prensa, rodaje intenso y compromisos personales. Para Grande, Wicked ha sido un proyecto emocionalmente significativo; reveló que se preparó durante seis meses para las audiciones, con rutinas diarias de actuación y canto que la ayudaron a “reencontrarse” consigo misma.

