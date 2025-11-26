Ariana Grande preocupa a sus fans: covid-19, agotamiento y una relación bajo lupa con Cynthia Erivo

Ariana Grande encendió las alarmas tras confirmar que dio positivo por covid-19 justo cuando la gira de promoción de Wicked: For Good llega a sus últimas semanas. La cantante compartió en Instagram una foto de su reciente visita al Tonight Show junto a la frase: “moments before Covid”.
Debido al diagnóstico, suspendió varias entrevistas en televisión, incluyendo su aparición en The Kelly Clarkson Show, y canceló su asistencia a encuentros programados con fans.