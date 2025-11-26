x

Gobierno anuncia alivios para empresas de energía y pide a Hacienda $600.000 millones para enfrentar crisis de liquidez

El ministro Edwin Palma confirmó que a comienzos de 2026 se realizará un gran desembolso de subsidios a las empresas con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia correspondiente.

  • El ministro Edwin Palma también anunció que el Gobierno revisará la propuesta de Asocodis para que la reducción en el pago de subsidios se aplique según el nivel de consumo. Foto: Cortesía MinEnergía
    El ministro Edwin Palma también anunció que el Gobierno revisará la propuesta de Asocodis para que la reducción en el pago de subsidios se aplique según el nivel de consumo. Foto: Cortesía MinEnergía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

26 de noviembre de 2025
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno Nacional ya puso en marcha la cesión de derechos de subsidios, una medida que buscar devolver la liquidez a las empresas del sector eléctrico.

Palma confirmó que ya se han venido avanzando en negociaciones bajo este mecanismo, registrándose desembolsos alrededor de $300.000 millones. Afirmó que espera adquirir unos $600.000 millones que están en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), vinculada al Ministerio de Hacienda.

Puede leer: Demanda de energía en Colombia creció 2,44% en octubre, impulsada por el sector industrial

“Hemos avanzado en la cesión de derechos de subsidios que permiten liquidez a las compañías. Esta iniciativa ya está materializada y demuestra que avanzamos también en el diálogo”, aseguró Palma.

Nuevo desembolso para 2026 y recuperación financiera del sistema

El titular de la cartera de Minas confirmó que a comienzos de 2026 se realizará un gran desembolso de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia correspondiente.

Este giro, afirmó, permitirá consolidar la recuperación financiera del sistema eléctrico y garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el país.

Entérese: Se necesitan más de US$5.000 millones para Colombia cumplir metas de transición energética

La medida busca complementar los esfuerzos iniciados con la cesión de derechos y ofrecer un respiro a las empresas distribuidoras, que han enfrentado presiones financieras derivadas del incremento en la demanda y el rezago en el pago de subsidios.

Ajustes a la focalización: subsidios sí, pero mejor dirigidos

El ministro también anunció que el Gobierno revisará la propuesta de Asocodis para que la reducción en el pago de subsidios se aplique según el nivel de consumo, con el fin de asegurar que los estratos de menores ingresos continúen recibiendo el apoyo requerido.

“Lo que no podemos permitir es que el Presupuesto General de la Nación siga asumiendo un gasto creciente en subsidios. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que personas con capacidad de pago sigan recibiéndolos”, enfatizó Palma.

Vea también: Contralor lanzó dura advertencia al ministro de Energía por riesgo de racionamiento: “Llevamos un año sin decisiones”

Insistió en que cualquier ajuste será estructural, progresivo y socialmente responsable, con el objetivo de proteger a los usuarios más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Más noticias: ABC del proyecto de ley del Ministerio de Minas que busca bajar las tarifas de energía

