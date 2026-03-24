¡Para siempre! Chapecoense saca una nueva camiseta rindiendo homenaje a su vínculo con Colombia

El club brasilero Chapecoense ha aprovechado su regreso a la Serie A del Brasileirao para mostrar su apoyo y agradecimiento a Atlético Nacional y a Colombia luego de la tragedia aérea sufrida hace 10 años. Estas muestras han sido a través de su indumentaria.
A finales del año pasado, el club de la ciudad de Chapecó dio a conocer un equipamiento inspirado en Atlético Nacional, club con el que debía disputar la final de la Copa Sudamericana en noviembre de 2016.
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