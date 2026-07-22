Estas son las claves para entender el proyecto de ley que prohibiría el uso de redes sociales a menores de 16 años

Un grupo de congresistas radicó este miércoles un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años en Colombia. Esta iniciativa reabre el debate parlamentario sobre la regulación del entorno digital y la protección de la infancia. La propuesta legislativa cuenta con el impulso y respaldo directo de los senadores Enrique Cabrales, Honorio Henríquez -recién electo presidente de la alta Cámara-, Juan Caicedo y el representante Jesús Lorduy. Los congresistas presentaron esta segunda radicación del proyecto como el cumplimiento de un compromiso asumido previamente con el país. Sobre esto, Cabrales, quien radicó nuevamente el proyecto de ley, reafirmó su compromiso con esta iniciativa: “Lo prometimos y hoy cumplimos nuestra palabra. Volvemos a radicar este proyecto porque no podemos seguir siendo indiferentes mientras nuestros niños son víctimas del ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y una creciente crisis de salud mental”. Y agregó: “Las redes sociales no pueden seguir operando sin asumir ninguna responsabilidad. Si otros países ya están actuando para proteger a sus menores, Colombia también debe hacerlo. La protección de nuestros niños está por encima de cualquier interés económico”, afirmó el senador Enrique Cabrales.

Control de edad en plataformas digitales

En cuanto a su objetivo principal, el proyecto busca restringir la participación de menores en plataformas digitales para proteger su salud mental, integridad y desarrollo personal. De igual forma, la normativa impondría a las empresas tecnológicas la obligación estricta de implementar mecanismos efectivos para la verificación de edad de sus usuarios. Los autores sustentan la medida en cifras sobre seguridad digital. Según el estudio Disrupting Harm Colombia, realizado por UNICEF, ECPAT e Interpol, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en el país —alrededor de 860.000 jóvenes— fue víctima de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología durante el último año. Adicionalmente, la iniciativa se apoya en evidencia científica sobre salud mental adolescente.

Protección de salud mental y desarrollo

Diversos estudios señalan que utilizar redes sociales por más de tres horas al día incrementa sustancialmente el riesgo de presentar síntomas de ansiedad y depresión, además de desencadenar problemas de sueño y afectaciones en el bienestar emocional. “Esta iniciativa no busca aislar a los menores de la tecnología; busca protegerlos de los riesgos que hoy existen en las redes sociales. Así como existen reglas para proteger a los niños en otros ámbitos de la vida, también deben existir en el entorno digital”, aseguró el representante Jesús Lorduy. Agregó que “las plataformas tienen que asumir su responsabilidad e implementar mecanismos efectivos de verificación de edad. El Congreso tiene el deber de actuar antes de que sea demasiado tarde”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, la propuesta colombiana se enmarca en una tendencia internacional de regulación digital. Países como Australia ya aprobaron leyes con el límite de 16 años, mientras Francia fijó una edad mínima de 15. Paralelamente, naciones como España, Portugal, Indonesia y Malasia avanzan en reformas legislativas en la misma dirección. Lea también: Este domingo se realiza la prueba Saber 11 del Icfes: lo que necesita saber antes de presentar el examen Bloques de preguntas y respuestas: