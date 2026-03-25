Alberto Suárez vuelve a la dirección técnica de Envigado con la ilusión de regresar el equipo a la A

El experimentado técnico vallecaucano Alberto Suárez, quien ya dirigió a Envigado durante dos años en 2021, tras su marcha en 2023 estuvo vinculado a la Liga Vallecaucana de Fútbol como director deportivo de las selecciones Valle. Suárez, quien ha pasado por equipos como América de Cali, Deportes Quindío, Jaguares, Cortuluá, Unión Magdalena, Deportivo Pereira y Lanceros de Boyacá, regresa a Envigado con la ilusión de ganar el cupo para volver a primera división. Durante su anterior paso por Envigado, Suárez fue quien le dio la oportunidad de debutar a jugadores como Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Henry Mosquera, entre otros; tiene claro que ama trabajar con futbolistas jóvenes, porque le permite hacer esa labor de formador.

A Envigado regresa con la ilusión de aportarle al grupo que venía dirigiendo Andrés Orozco para que siga peleando por estar en la final del Torneo Betplay y conseguir el regreso a la A. Suárez será presentado tras el duelo que Envigado disputará ante Bogotá este miércoles, en el Polideportivo Sur, por la fecha 12 del torneo de ascenso. El cuadro naranja suma 17 puntos y está en la quinta casilla de la tabla de posiciones que lidera Internacional de Palmira con 26 unidades, seguido por Deportes Quindío con 24, Real Cartagena con 22 y Unión Magdalena con 20.