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Alberto Suárez vuelve a la dirección técnica de Envigado con la ilusión de regresar el equipo a la A

El cuadro antioqueño se mide este miércoles, como local ante Bogotá, en el Polideportivo Sur, a las 3:00 de la tarde.

  • Alberto Suárez técnico vallecaucano que regresa a Envigado para dirigir el equipo en busca del regreso a la A. FOTO EL COLOMBIANO
    Alberto Suárez técnico vallecaucano que regresa a Envigado para dirigir el equipo en busca del regreso a la A. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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El experimentado técnico vallecaucano Alberto Suárez, quien ya dirigió a Envigado durante dos años en 2021, tras su marcha en 2023 estuvo vinculado a la Liga Vallecaucana de Fútbol como director deportivo de las selecciones Valle.

Suárez, quien ha pasado por equipos como América de Cali, Deportes Quindío, Jaguares, Cortuluá, Unión Magdalena, Deportivo Pereira y Lanceros de Boyacá, regresa a Envigado con la ilusión de ganar el cupo para volver a primera división.

Durante su anterior paso por Envigado, Suárez fue quien le dio la oportunidad de debutar a jugadores como Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Henry Mosquera, entre otros; tiene claro que ama trabajar con futbolistas jóvenes, porque le permite hacer esa labor de formador.

A Envigado regresa con la ilusión de aportarle al grupo que venía dirigiendo Andrés Orozco para que siga peleando por estar en la final del Torneo Betplay y conseguir el regreso a la A.

Suárez será presentado tras el duelo que Envigado disputará ante Bogotá este miércoles, en el Polideportivo Sur, por la fecha 12 del torneo de ascenso. El cuadro naranja suma 17 puntos y está en la quinta casilla de la tabla de posiciones que lidera Internacional de Palmira con 26 unidades, seguido por Deportes Quindío con 24, Real Cartagena con 22 y Unión Magdalena con 20.

Hasta el momento, Envigado tiene un rendimiento del 62% con un partido aplazado, como visitante ante Unión Magdalena, por la tercera fecha del Torneo Betplay. El cuadro de Santa Marta es otro de los equipos favoritos para estar en la pelea por el ascenso.

También le puede interesar: “Hay jugadores que ya están instalados en el grupo y sabemos lo que nos pueden dar”: Néstor Lorenzo

Los naranjas tienen cinco victorias, dos empates e igual número de caídas ante Internacional de Palmira y Deportes Quindío, que han estado en la parte alta de la tabla desde el arranque del torneo.

Para la temporada 2026, Envigado cambió de dueños y su presidente es Óscar Astudillo, el vallecaucano que ya ha trabajado con Suárez en otros equipos y en la Liga Vallecaucana de Fútbol.

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