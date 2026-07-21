Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, ¿qué es y quiénes la conforman?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes en Medellín que la capital de Antioquia será la sede en el país del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad promovida por Estados Unidos junto con varios países de América Latina para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
El anuncio se realizó durante un acto en la ciudad, donde participaron autoridades locales y se dieron a conocer otras medidas relacionadas con la descentralización del próximo Gobierno.