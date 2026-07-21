Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, ¿qué es y quiénes la conforman?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes en Medellín que la capital de Antioquia será la sede en el país del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad promovida por Estados Unidos junto con varios países de América Latina para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El anuncio se realizó durante un acto en la ciudad, donde participaron autoridades locales y se dieron a conocer otras medidas relacionadas con la descentralización del próximo Gobierno.

Durante el evento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la propuesta de establecer la sede colombiana del Escudo de las Américas en la ciudad fue presentada al presidente electo tras las conversaciones que este sostuvo con representantes del Gobierno de Estados Unidos. “Dentro de su conversada con el presidente Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos, entra Colombia en cabeza suya en el escudo de las Américas. Yo le propongo que Medellín sea la sede oficial de Colombia dentro del escudo de las Américas y priorizar los 30 extraditables que tiene Medellín y que tiene Colombia”. En respuesta, Abelardo de la Espriella aceptó la propuesta y explicó por qué considera que Medellín debe concentrar las operaciones de esta estrategia de seguridad. “Por una razón fundamental, la cabeza de la serpiente está en aquí. Y desde aquí se controla la mayoría del crimen organizado en Colombia. Aprobado, hacemos aquí la sede”. Posteriormente, De la Espriella reiteró la decisión y señaló: “Tiene todo el sentido del mundo porque aquí están las organizaciones que manejan prácticamente todo el crimen”. El alcalde agregó que Medellín cuenta con presencia de organismos nacionales e internacionales que apoyan las labores de cooperación en materia de seguridad. “Y tenemos una ventaja organizada. Es la única ciudad no capital, creo que en América Latina, en el mundo, que tiene Interpol, que tiene sede Interpol. Y tenemos todas las agencias: DEA, HSI, FBI; están trabajando de manera articulada con nosotros. Gracias, presidente”.

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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una alianza regional de seguridad y defensa impulsada por Estados Unidos junto con varios países de América Latina. Su objetivo es fortalecer la cooperación entre los Estados participantes para enfrentar amenazas transnacionales mediante acciones conjuntas de coordinación. Entre los principales objetivos del Escudo de las Américas se encuentran combatir el crimen organizado transnacional, enfrentar el narcotráfico, actuar contra las redes terroristas, atender la migración irregular y contrarrestar la influencia china en la región. La estrategia contempla la coordinación de operaciones militares y policiales entre los países participantes y, de acuerdo con lo anunciado por el presidente electo, Medellín será la sede operativa del Escudo de las Américas en Colombia. La semana pasada, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, manifestó durante una visita a Washington el interés del próximo Gobierno colombiano en incorporarse a esta alianza, indicando que el proceso se adelantará siempre «con absoluto respeto por la soberanía nacional».

Otros anuncios del presidente electo en Medellín

Durante el mismo acto, Abelardo de la Espriella anunció que trasladará a Medellín la sede principal de ProColombia, entidad encargada de promover las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera. Asimismo, informó que la ciudad contará con una de las sedes alternas de la Presidencia de la República, junto con las que estarán ubicadas en Barranquilla y Cali. “Voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país”, aseguró el presidente electo. En el ámbito internacional, Estados Unidos y otros once países del continente expresaron recientemente su respaldo a la transición presidencial en Colombia y manifestaron preocupación por las declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado, sin aportar pruebas, la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio. ¿Quiénes hacen parte? Los países que hacen parte o se han adherido oficialmente a la iniciativa incluyen a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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