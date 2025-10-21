A llenar el Atanasio: Colombia femenina ya está completa en Medellín y prepara el duelo ante Perú

La Selección Colombia femenina mayores ya está completa y, en la noche de este martes, el grupo que dirige Ángelo Marsiglia realizó el primer entrenamiento con las 23 convocadas, con miras a lo que será el duelo ante Perú, en el estadio Atanasio Girardot, este viernes. “Nos sentimos a gusto en casa. Recuerdo que con la Sub-20 el Atanasio estaba lleno y esperamos que el viernes sea igual. Nosotras nos estamos preparando muy bien y queremos arrancar la Liga de Naciones de la mejor manera: ganando en nuestra casa”, comentó la defensora Mary José Álvarez, una de las convocadas por Marsiglia.

Con Linda Caicedo y las demás jugadoras, la Tricolor sigue su preparación para lo que será el duelo ante Perú, que llegará a la capital de la montaña este miércoles.

Mary José, quien hace parte de ese grupo que viene de la Sub-20 ganándose un lugar en la categoría de mayores, resaltó que tanto ella como sus compañeras de proceso están comprometidas con dar el máximo y, si tienen la opción de jugar, entregará y demostrará en el campo todo lo que han crecido en su formación.