A llenar el Atanasio: Colombia femenina ya está completa en Medellín y prepara el duelo ante Perú

Las jugadoras hicieron un llamado a los aficionados para que las acompañen el viernes en el Atanasio Girardot.

    Mary José Álvarez es una de las jugadoras jóvenes que hacen parte de la renovación de la Selección Colombia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
21 de octubre de 2025
bookmark

La Selección Colombia femenina mayores ya está completa y, en la noche de este martes, el grupo que dirige Ángelo Marsiglia realizó el primer entrenamiento con las 23 convocadas, con miras a lo que será el duelo ante Perú, en el estadio Atanasio Girardot, este viernes. “Nos sentimos a gusto en casa. Recuerdo que con la Sub-20 el Atanasio estaba lleno y esperamos que el viernes sea igual. Nosotras nos estamos preparando muy bien y queremos arrancar la Liga de Naciones de la mejor manera: ganando en nuestra casa”, comentó la defensora Mary José Álvarez, una de las convocadas por Marsiglia.

Con Linda Caicedo y las demás jugadoras, la Tricolor sigue su preparación para lo que será el duelo ante Perú, que llegará a la capital de la montaña este miércoles.

Mary José, quien hace parte de ese grupo que viene de la Sub-20 ganándose un lugar en la categoría de mayores, resaltó que tanto ella como sus compañeras de proceso están comprometidas con dar el máximo y, si tienen la opción de jugar, entregará y demostrará en el campo todo lo que han crecido en su formación.

El duelo será el viernes a las 6:00 de la tarde en el Atanasio Girardot, con la ilusión no solo de quedarse con uno de los cupos directos para el Mundial, sino de ser las primeras del grupo.

“Sabemos que todas las selecciones se preparan para ganar, pero nosotras queremos hacer sentir la localía y empezar con una victoria. Tenemos ocho finales a partir del viernes y queremos darlo todo para estar en Brasil 2027”, comentó la defensora que milita en Atlético Nacional.

Sobre el primer rival, la defensora mencionó que uno de los objetivos que tienen en el arranque de la clasificación es mantener el arco en cero y afrontar muy bien el debut.

Colombia realizará este miércoles y jueves nuevos entrenamientos a puerta cerrada para dejar listo el grupo que se medirá a Perú.

Tras quedarse con el segundo lugar en la Copa América, y ante la ausencia de Brasil —que no estará en la Eliminatoria—, Colombia quiere ser protagonista y le apunta a lo más alto. Las jugadoras tienen claro que ya lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y, por ello, el cupo al Mundial es otra prioridad para las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

El talento está, y las jugadoras solo esperan que los aficionados las acompañen para iniciar con pie derecho este camino hacia Brasil 2027.

Precio de la boletería para el duelo Colombia-Perú

Occidental alta: $90.000

Occidental baja: $80.000

Oriental Alta y baja: $60.000

Norte y sur: $40.000

Liga Betplay

