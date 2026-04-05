Selección Colombia empató sin goles contra Ecuador en su debut en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

La Selección Colombia Sub 17 que dirige Fredy Hurtado igualó 0-0 contra Ecuador en el debut en el Sudamericano que se disputa en Paraguay y da siete cupos al Mundial de Qatar en noviembre de 2026. En un duelo bastante disputado, muy reñido y con un gran despliegue físico, el cuadro cafetero tuvo en el final del juego la opción más clara de gol cuando el cabezazo de Matías Caicedo pegó en el palo derecho del arco ecuatoriano. La Selección Colombia formó con Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Ánderson Murillo, Simón Rojas; Samuel Martínez, Luis Maturana, Julio Sinisterra; José Escorcia y Adrián Morquera.

Tras el primer tiempo sin goles, los ecuatorianos sufrieron la expulsión de Nixon Ayovi por doble amarilla a los 48 minutos del compromiso. Aunque Colombia intentó buscar el arco rival, los ecuatorianos se pudieron agrupar para contener los ataques de la Tricolor que sufrió con la marca fuerte del rival. Carlos Rodríguez y Dilan Bonilla ingresaron a los 69 minutos, mientras que a los 82 entraron Álex Gómez, Matías Caicedo y a los 89 Éider Carrillo.