Habla Ronal Longa: “Si ya bajé de 10 segundos en los 100 metros, lo puedo lograr muchas veces más”

Ronald Longa tiene los pies sobre la tierra. Después de registrar una marca de 9,98 segundos en el Meeting de Savona el pasado 20 de mayo, siendo la tercera vez que baja de la barrera de los 100 metros planos, la segunda en ese mismo certamen italiano cuando implantó 9,96 (marca nacional) en 2025, el atleta más veloz en la historia del atletismo en Colombia evidencia, a sus 21 años de edad, madurez, enfoque, disciplina y un deseo inmenso por seguir mejorando esos tiempos. Lea: Ronald Longa: “Cuando estás parado en una pista todo el mundo es igual” En charla con EL COLOMBIANO este jueves, luego de ganar el miércoles el Canarias Athletics Invitational en Tenerife (10,20) y rumbo a Santander, España, donde está radicado buscando continuar con su buena preparación y competir más seguido en Europa, el deportista que nació en Chocó y vivió en Bogotá, expresó su alegría por los gratos resultados que viene logrando, y resaltó que el trabajo continuo es el que le permitirá alcanzar las metas que se propuso, como ser medallista mundial bajo techo y al aire libre y olímpico.

¿Qué sintió cuando terminó su reciente carrera en Savona y vio que había bajado de nuevo de los 10 segundos? “Es una alegría muy grande, algo chévere. Pues después de hacerlo la primera vez (9,99 en Brasil en 2023) y luego en 2025 en Savona, ya llega ese deseo de correr más rápido. Pero todo amerita un tiempo, una preparación. Entonces fue demasiado especial bajar de 10 segundos en esa misma pista, en las mismas condiciones pero con diferentes atletas. Esta vez entre los rivales estuvo un doble campeón olímpico (el italiano Marcell Jacobs, oro en 100 y 4x100 m en Tokio-2021). Fui segundo, ganó el británico Romell Glave (9,88) y Jacobs fue tercero (10,01)”. ¿Qué le dio a entender ese resultado y ante contendores que ya son referentes? “Ya sé lo que se siente correr ante atletas de alto nivel, quienes han sido campeones del mundo y olímpicos. Entendí que puedo darles pelea, que estoy haciendo las cosas bien para poder estar entre los mejores de este deporte”. ¿Qué otros aspectos ha cambiado en su entrenamiento para seguir aumentando su volumen de velocidad? “Mi entrenador (el cubano Nelson Gutiérrez) siempre me dice que se debe hacer más movilidad de cadera, y esto se ha visto reflejado en los resultados. Pero también, en medio del tiempo que llevamos entrenando juntos, he conocido mejor mi cuerpo, cómo funciona, y que no siempre se le debe meter cargas altas. Se requiere ser más constante, sobre todo en las series de entreno, que sean más de calidad que de cantidad”.

Esos tiempos que viene haciendo lo acercan más al Mundial de Pekín-2017 y a los Olímpicos de Los Ángeles-2028, sobre todo cuando se está a meses de que se abra el proceso de clasificación... “Así es, ese rendimiento me da mucha confianza. La marca al Mundial es 9,95 y a los Olímpicos, 10.00 segundos. Está durísimo, pero no imposible de lograr. De hecho, estoy enfocado en estar no este año solo en la Liga de Diamante sino también en el Mundial de Campeones ultimate de atletismo en Budapest, en septiembre, y al que van solo los mejores 16 del ranking (está en este momento 26). El nivel está alto, pero todo eso motiva a que uno a la vez mejore”. ¿Qué se requiere para mantener ese nivel? “Seguir trabajando, tener disciplina, pero también competencias. Siempre he dicho que para mejorar en Colombia tienes que salir del país y competir seguido. Correr cada siete días acá en Europa me ha servido para mantenerme rápido ante los demás rivales. Siempre digo: ‘Hay que intentarlo una vez más’ más allá si salió o no como se quería. Hasta mi entrenador me expresa. ‘Lo que usted hace una vez lo puede hacer varias veces’. Entonces me mentalizo en que sí baje de 10 segundos en 100 metros lo puedo lograr muchas veces más”.

A su edad, ¿de dónde saca tanta voluntad para entrenar y no perder el enfoque, lo que desea? “Sé lo que quiero y hasta dónde puedo llegar. Mi ídolo fue Asafa Powell (9,72, su mejor marca), y él demostraba siempre deseo de superación. Deseé que mi abuela (Carmen Elena) me viera correr, pero sé que me está viendo desde el cielo, y eso me da fortaleza. A la vez, por mi tía Silvia, que vive en Medellín, fue que no perdí el norte y seguí firme en el atletismo; entonces ella también me da moral. Entonces quiero ser medallista en Mundial bajo techo y al aire libre y en una olimpiada, y con las marcas que estoy haciendo siento que puedo lograrlo. Nunca me quedo con la duda de qué va a pasar, y eso es mi tranquilidad, de que lo intento siempre”. ¿Qué opina de la camada de velocistas actual de Colombia? “Hay un grupo demasiado bueno, hasta siento que Colombia puede ganar una medalla en un Mundial de relevos. En la parte técnica hay que consolidar el compañerismo, no estresarse. Pero definitivamente sí se requiere más apoyo del Estado para no tener tantas preocupaciones a la hora de entrenar y competir”.

Los eventos en los que espera competir Ronal Longa en los próximos meses