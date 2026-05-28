Habla Ronal Longa: “Si ya bajé de 10 segundos en los 100 metros, lo puedo lograr muchas veces más”

Ronald Longa tiene los pies sobre la tierra.
Después de registrar una marca de 9,98 segundos en el Meeting de Savona el pasado 20 de mayo, siendo la tercera vez que baja de la barrera de los 100 metros planos, la segunda en ese mismo certamen italiano cuando implantó 9,96 (marca nacional) en 2025, el atleta más veloz en la historia del atletismo en Colombia evidencia, a sus 21 años de edad, madurez, enfoque, disciplina y un deseo inmenso por seguir mejorando esos tiempos.
Lea: Ronald Longa: “Cuando estás parado en una pista todo el mundo es igual”
En charla con EL COLOMBIANO este jueves, luego de ganar el miércoles el Canarias Athletics Invitational en Tenerife (10,20) y rumbo a Santander, España, donde está radicado buscando continuar con su buena preparación y competir más seguido en Europa, el deportista que nació en Chocó y vivió en Bogotá, expresó su alegría por los gratos resultados que viene logrando, y resaltó que el trabajo continuo es el que le permitirá alcanzar las metas que se propuso, como ser medallista mundial bajo techo y al aire libre y olímpico.