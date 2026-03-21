Colombia tiene talento hasta para armar cinco nóminas de gran nivel para el Mundial de Norteamérica

El fútbol colombiano atraviesa un momento tan particular como prometedor. No es solo una buena generación ni un pico aislado de talento: es una base amplia, diversa y competitiva que permite plantear un escenario pocas veces visto en la historia del país. Hoy, Colombia podría armar hasta cinco equipos titulares con nivel suficiente para competir en el Mundial... y la afirmación no suena descabellada.
Lejos de ser una exageración, el análisis encuentra sustento en el presente de decenas de futbolistas que actúan en ligas de alto nivel, con continuidad, protagonismo y evolución constante. Europa, Brasil, Argentina, México e incluso ligas emergentes nutren una baraja de opciones que pone a la Selección en una dimensión distinta.
Pero este escenario, tan positivo como desafiante, abre una pregunta inevitable: ¿cómo administrar tanta riqueza sin perder identidad?