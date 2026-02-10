“Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien”: Aida Quilcué habla tras su secuestro en Cauca

Con voz serena, pero aún conmovida, la senadora indígena Aida Quilcué habló por primera vez tras recuperar la libertad en el Cauca. Desde Popayán, la congresista envió un mensaje de tranquilidad: “Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien”, dijo, rodeada de su equipo y de miembros de la Guardia Indígena.
Quilcué relató que ella y sus acompañantes fueron retenidos por un grupo armado que nunca se identificó. “No nos identificaron, pero sé que era un grupo fuertemente armado. Desafortunadamente nos llevaron a un lugar muy solitario”, afirmó.
La senadora explicó que la presión institucional y la movilización social fueron clave para su liberación. “Quiero agradecer a la Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca, a la fuerza pública y a toda la solidaridad que hoy se mostró en Colombia. Esa presión nos hizo salir de ahí”, sostuvo.