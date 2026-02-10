Miguel Uribe Londoño relanzó su campaña con ataque “al jefe del Centro Democrático”

Luego de ser sacado del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño confirmó este martes que retoma su campaña y que buscará llegar a primera vuelta con el aval del Partido Demócrata Colombiano, PDC. En el relanzamiento, Uribe Londoño apuntó contra la colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe y dijo que las ideas de su hijo, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado, han sido “silenciadas” en más de una ocasión. “La voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces: la primera con su asesinato brutal; la segunda cuando el jefe del Centro Democrático dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso”, afirmó.

También sostuvo que su salida fue una “injusticia” y aseguró que, según él, llegaba al pulso interno con ventaja en intención de voto frente a otras aspirantes: “Yo tenía una intención de voto cuatro veces mayor que las tres senadoras a quienes les iba a ganar la encuesta”, dijo. Entérese: “Estaba muy necio, tenía implosionado el proceso”: detalles inéditos de la ruptura entre el Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño Uribe Londoño dedicó buena parte del discurso a marcar distancia de lo que llamó “extremos” en la campaña. Rechazó, de un lado, la idea de que la seguridad se resuelve con concesiones a estructuras criminales, y del otro criticó una estrategia basada exclusivamente en “bala y fuerza” sin inteligencia ni justicia. “Quiero superar ese falso dilema”, señaló. Sobre el escenario electoral, anticipó que en segunda vuelta se daría una convergencia de sectores contrarios a la continuidad del Gobierno y a la aspiración de Iván Cepeda. “En la segunda vuelta nos vamos a unir... y como el que voy a pasar soy yo, pues todos se van a unir conmigo”, dijo, aunque reconoció que en la primera vuelta se medirá con otros sectores afines del centroderecha.

Pese al choque con el Centro Democrático, Uribe Londoño aseguró que no guarda rencores con el expresidente Álvaro Uribe: “Él fue el que tomó la decisión de sacarme del proceso... ese partido es de él, pero sin ningún rencor, sin ningún odio”, afirmó. No obstante, evitó confirmar versiones sobre supuestos acercamientos para que regrese al partido y respalde la candidatura de la senadora Paloma Valencia.

¿Quién fundó el Partido Demócrata?

El Partido Demócrata Colombiano nació del proceso organizativo de un consejo comunitario palenquero: el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras “Palenque de la Vereda de las 300 (Las Trescientas) y el Municipio de Galapa”. Ese origen quedó consignado en el acto administrativo con el que el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica mediante la Resolución 4033 del 10 de agosto de 2022, que además vincula el partido a la curul afro obtenida en 2022 por Ana Rogelia Monsalve Álvarez. En otras noticias: Alerta por cilindro bomba en la mitad de la vía entre Dabeiba y Mutatá, Antioquia En cuanto al liderazgo, la misma resolución identifica a Pedro Adán Torres Pérez como presidente y representante legal del partido. Él nació en San Basilio de Palenque (Bolívar) y se presenta públicamente como líder social y cristiano, abogado con formación de posgrado en derecho administrativo, y como consultor de alto nivel en asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En la web institucional del PDC lo describen, además, como “el primer palenquero” en presidir un partido político en Colombia. Lea más: Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel De cara a 2026, ese partido es ahora el vehículo con el que Miguel Uribe Londoño relanza su aspiración presidencial tras salir del Centro Democrático. En paralelo, el PDC ha estrechado coaliciones con Alianza Verde y En Marcha de cara a la lista al Senado.

Bloque de preguntas y respuestas