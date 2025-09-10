Estos son todos los récords que dejó la goleada 6-3 de Colombia a Venezuela en Maturín

La Selección Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un triunfo que quedará grabado en la historia. Con la clasificación ya asegurada y una nómina mixta en el estadio Monumental de Maturín, la Tricolor derrotó 3-6 a Venezuela, en un partido vibrante que no solo le dio emoción al cierre del camino clasificatorio, sino que también dejó una lluvia de récords.
El resultado, además, tuvo un peso decisivo en la tabla: la derrota de la Vinotinto la dejó sin repechaje, cupo que terminó asegurando Bolivia. Pero más allá de la matemática, el juego fue una fiesta de goles, marcas y gestas individuales que marcaron un antes y un después en la historia de las Eliminatorias.