Qué tragedia: investigan muerte de niña de 4 años tras caer de un caballo en un restaurante en Palmira, Valle

El guía que acompañaba a la menor habría perdido el control del animal, lo que provocó su caída. Se intenta establecer si el restaurante contaba con los protocolos de seguridad para este tipo de actividades.

  • Una niña de 4 años perdió la vida tras caer de un caballo en un restaurante de Palmira, Valle del Cauca. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Henry Agudelo
El Colombiano
hace 15 horas
Un lamentable suceso se presentó en un restaurante campestre del municipio de Palmira, Valle del Cauca, luego de que una niña de cuatro años perdiera la vida tras caer de un caballo durante un recorrido por el establecimiento.

El hecho ocurrió el sábado 27 de diciembre, cuando la menor iba acompañada por un guía en el restaurante, ubicado en el corregimiento de La Torre, zona rural de esta localidad. Según información preliminar, el instructor habría perdido el control del animal luego de que este se alterara, lo que provocó la caída de la menor, quien sufrió graves lesiones tras ser pisoteada en repetidas ocasiones.

La familia y las demás personas que presenciaron la escena acudieron de inmediato a auxiliar a la menor y la trasladaron de urgencia a un centro médico, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Por tal motivo, y ante la gravedad de lo sucedido, desde la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca se informó la apertura de una investigación para determinar si el restaurante contaba con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de paseos con animales.

“La Policía Nacional informa que en el corregimiento de La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el cual una menor de 4 años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle”, informó la institución.

Del mismo modo, se busca esclarecer las causas de este hecho para encontrar los motivos por los cuales el caballo se alteró repentinamente, provocando la caída y posterior muerte de la menor.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento por parte del restaurante sobre lo ocurrido en sus instalaciones, así como las acciones que se tomarán frente a la muerte de la menor, hecho que ha causado consternación y un profundo dolor en la comunidad de Palmira y el Valle.

Utilidad para la vida