Qué tragedia: investigan muerte de niña de 4 años tras caer de un caballo en un restaurante en Palmira, Valle

Un lamentable suceso se presentó en un restaurante campestre del municipio de Palmira, Valle del Cauca, luego de que una niña de cuatro años perdiera la vida tras caer de un caballo durante un recorrido por el establecimiento.

El hecho ocurrió el sábado 27 de diciembre, cuando la menor iba acompañada por un guía en el restaurante, ubicado en el corregimiento de La Torre, zona rural de esta localidad. Según información preliminar, el instructor habría perdido el control del animal luego de que este se alterara, lo que provocó la caída de la menor, quien sufrió graves lesiones tras ser pisoteada en repetidas ocasiones.

La familia y las demás personas que presenciaron la escena acudieron de inmediato a auxiliar a la menor y la trasladaron de urgencia a un centro médico, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.