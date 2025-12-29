La prensa y Brigitte Bardot: de ícono sexual a una figura tan polémica como mediática en Francia

Los medios franceses e internacionales rindieron homenaje este lunes a Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, destacando su fama como “mayor ícono sexual del cine francés”, pero también su papel de “activista polémica”.
Las fotos de la diva del séptimo arte coparon las portadas de todo el mundo tras el anuncio de su muerte el domingo. Muchos también analizaron la influencia que habría tenido en los cambios sociales en Francia. La actitud libertina de Bardot en la revolucionaria película de 1956 “Y Dios creó a la mujer” puso de los nervios a los censores de aquel entonces.
En contexto: Murió la actriz y activista Brigitte Bardot, el mayor mito femenino francés
El diario católico francés La Croix afirmó que tuvo una “carrera no muy exitosa” a la que ella puso freno rápidamente para dedicarse a la causa animal. En cambio, el periódico progresista Libération consideró que Bardot tuvo una “carrera meteórica”.