Colombia vs México: ¿quién ganará el amistoso de fecha Fifa y cómo quedará el marcador? Esto dice la Inteligencia Aritificial

Colombia buscará, el sábado, equilibrar la balanza de victorias en partidos contra México. Hasta el momento, en los 29 duelos que han protagonizado los dos seleccionados, el representativo mexicano ganó diez veces, mientras que el cafetero lo hizo en nueve oportunidades.
Sin embargo, Colombia se impuso en las más recientes. En septiembre del 2022, cuando Néstor Lorenzo iniciaba su proceso al frente de la Tricolor, vencieron 2-3 a los mexicanos en partido amistoso que se jugó en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió, con igual resultado y en el mismo país, el 17 de diciembre del 2023, cuando los cafeteros ganaron el último emparejamiento entre ambas selecciones.