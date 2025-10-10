Colombia vs México: ¿quién ganará el amistoso de fecha Fifa y cómo quedará el marcador? Esto dice la Inteligencia Aritificial

Colombia buscará, el sábado, equilibrar la balanza de victorias en partidos contra México. Hasta el momento, en los 29 duelos que han protagonizado los dos seleccionados, el representativo mexicano ganó diez veces, mientras que el cafetero lo hizo en nueve oportunidades. Sin embargo, Colombia se impuso en las más recientes. En septiembre del 2022, cuando Néstor Lorenzo iniciaba su proceso al frente de la Tricolor, vencieron 2-3 a los mexicanos en partido amistoso que se jugó en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió, con igual resultado y en el mismo país, el 17 de diciembre del 2023, cuando los cafeteros ganaron el último emparejamiento entre ambas selecciones.

Este sábado, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Colombia), el seleccionado nacional buscará seguir con la buena racha en su primer partido de preparación al Mundial de Norteamérica después de haber asegurado su participación en la Copa del Mundo. Por eso hay expectativa. Le preguntamos a la Inteligencia Artificial su pronóstico sobre cómo cree que quedará el partido. Esto respondió.

¿Quién ganará el partido Colombia vs México según la inteligencia artificial?

Para Colombia, el partido contra México no será cualquier cosa. Los criollos, que terminaron terceros en la tabla de posiciones con 28 puntos, necesitan acumular victorias en sus partidos amistosos de octubre y noviembre para intentar meterse en el top 10 del ranking Fifa y llegar, el 5 de diciembre, como cabeza de serie al sorteo de la fase de grupos del Mundial. Por tal motivo, muchos aficionados están pendientes de lo que ocurra en el encuentro. En las casas de apuestas, por ejemplo, se maneja un favoritismo para Colombia. Por eso, la cuota promedio según datos de Score 365, está en 2.38 pesos lo apostado en favor del equipo nacional, que tiene el 42% de favoritismo.

Entre tanto, pagan 3.08 al empate, mientras que si gana México la cuota que recibirán los ganadores será de 2.98 pesos por lo apostado. Entre tanto, la inteligencia artificial da como favorita a Colombia. A la pregunta: “¿Quién ganará el partido amistoso Colombia vs México que se jugará el sábado 11 de octubre de 2025 en Estados Unidos?”, esto respondió Gemini. “La mayoría de los análisis y las cuotas de las casas de apuestas muestran una ligera inclinación a favor de Colombia. Algunas fuentes le otorgan una mayor probabilidad de victoria a Colombia (por ejemplo, un modelo de IA le da un 52% a Colombia frente a 28% a México)”.

Los argumentos que utiliza es que Colombia atraviesa un momento más sólido en lo futbolístico. Tiene razón. Los datos que le suministran las bases de datos indican que, por ejemplo, el seleccionado nacional jugó más partidos porque participó en las eliminatorias al Mundial, mientras que México, que es sede de la Copa del Mundo, no participó debido a que ya tenía su cupo asegurado.