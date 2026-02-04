¿Cuántos colombianos han jugado en el Minnesota, equipo al que llegaría James Rodríguez?

Mientras las redes sociales se siguen alimentando con imágenes (montajes) que vinculan a James Rodríguez con el Minnesota United, equipo que milita en la MLS, los hinchas se ilusionan con ver otro colombiano en el club, en el que Carlos Darwin Quintero es ídolo y uno de los máximos goleadores en su historia. James podría convertirse en el quinto nacional en vestir los colores del Minnesota, en el que actualmente milita Jéfferson Díaz, el defensor que llegó proveniente del Deportivo Cali en 2024 y aún se mantiene en el club.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos que pasaron por el Minnesota United?

Antes de James y Jéfferson pasaron por ese elenco, Carlos Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y Ménder García, en las temporadas 2018, 2019 y 2022, respectivamente.



Carlos Darwin Quintero: el ídolo colombiano en los “Loons”

El delantero que actualmente juega con Millonarios de Bogotá fue el primer colombiano en llegar a Minnesota United, dejando una huella importante, ya que aparece en el top-3 de goleadores del equipo, con 27 tantos, en todas las competencias. Quintero llegó en 2018 procedente del América mexicano y tras su paso por clubes como Deportes Tolima, Krylia Sovetov, Deportivo Pereira y Santos Laguna. Entre 2018 y 2019, Quintero disputó 64 partidos oficiales, marcó 27 goles y realizó 20 asistencias, cifras que los convirtieron en uno de los referentes club en ese periodo, siendo el tercer máximo artillero del equipo, superado únicamente por el filandés Robin Lod (33 goles) y el sudafricano Bongokuhle Hlongwane (30 anotaciones).

Goles y potencia: el paso de Ángelo Rodríguez y Ménder García

En 2018 y tras lucirse con el Deportes Tolima, el sanandresano Ángelo Rodríguez llegó a Minnesota United para ser dupla goleadora junto a Carlos Darwin Quintero y en 43 partidos disputados marcó 13 goles. Su permanencia en el club se dio hasta 2020 dejando una gran impresión por su potencia física, fortaleza y capacidad ofensiva para chocar contra los centrales rivales. A finales del 2020 se marchó del club donde lo recuerdan como un delantero potente y de gran despliegue físico.



El tercer colombiano en formar parte del Minnesota United fue Ménder García, quien se incorporó en 2022 procedente de Once Caldas.

Entre 2022 y 2024, Ménder acumuló 46 partidos y convirtió 4 goles, un aporte que no fue tan significativo, pero por sus desborde y capacidad para el regate y llegar al arco rival, logró sostenerse durante tres años en este equipo. Luego volvió al país y jugó en equipos como el Independiente Medellín, con el que tampoco logró el protagonismo que tuvo en sus inicios con el Once Caldas, de Manizales.

El presente tricolor: Jéfferson Díaz y la espera por James Rodríguez