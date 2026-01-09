x

La dejaron amarrada y se fueron: indignación por abandono de una perrita en La Estrella

La Alcaldía ya identificó a una de las personas implicadas en este cruel acto. Aquí los detalles.

    El hecho quedó registrado en video donde se puede ver cómo un hombre y una mujer arriban en un vehículo hasta las afueras de un albergue. FOTO: Cortesía Alcaldía de La Estrella
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 8 horas
bookmark

Un impactante caso de abandono animal fue registrado por cámaras de seguridad en el municipio de La Estrella. El hecho ha generado el rechazo de miles de internautas que han condenado el cruel acto y han pedido justicia por el animal.

Las imágenes muestran cómo un hombre y una mujer llegan hasta las afueras del albergue ARCA (Animales Recuperados con Amor) y, sin mediar palabra, amarran a una perrita con una cuerda a una reja antes de retirarse del lugar.

Le puede interesar: Un hombre decapitó a su perro en Antioquia; dijo que era “El diablo”

El animal quedó solo y atado frente al centro de protección, mientras los responsables se marchan sin mirar atrás. Desde la inspección que lleva el caso, le indicaron a EL COLOMBIANO que el hombre que sale en el video, al parecer, se iba a ir de su casa, al no encontrar con quien dejar a su mascota, la llevó a varios lugares, primero a una peluquería, después a una guardería y como no le recibieron a la perrita, decidió dejarla en el albergue, donde gracias a las cámaras de seguridad de una empresa de reciclaje de la zona se le pudo identificar y vincular al caso.

EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de La Estrella, quienes no solo rechazaron el hecho, sino que también indicaron que el caso se encuentra siendo investigado y el hombre identificado ya fue citado para explicar las razones del acto. De igual manera, la administración municipal invitó a los ciudadanos a denunciar este tipo de casos a través de la línea de Inspección Ambiental 3017595260.

El año pasado la Policía de Antioquia rescató a 849 animales que fueron maltratados o abandonados, y capturó a 15 personas por estos delitos. Según datos del Grupo Gelma de la Fiscalía, desde 2024 hasta 2025 se registraron en el departamento 250 denuncias por casos de maltrato animal, 14 juicios en curso, 21 imputaciones, dos sentencias y tres casos con principio de oportunidad.

Entérese: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la multa por abandonar una mascota en Colombia?
El abandono es una forma de maltrato animal. Según la Ley 1774 de 2016, las multas pueden oscilar entre 5 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e incluso penas de prisión si hay lesiones graves o muerte.
¿Qué pasó con la perrita abandonada en el albergue ARCA?
El animal se encuentra bajo custodia y protección. Las autoridades locales están adelantando el proceso administrativo contra el dueño identificado para garantizar el bienestar definitivo de la mascota.
