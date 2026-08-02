El fútbol termina y la vida sigue, ¿cómo prepararse para el retiro de las canchas?

El fútbol ha evolucionado dentro y fuera de la cancha. La carrera del jugador profesional puede prolongarse, como la de Cristiano Ronaldo (41 años) en la élite mundial o la de Hugo Rodallega (40 años) en el balompié colombiano; sin embargo, para ambos el retiro está cerca y aún les queda mucha vida por delante. La clave para afrontar ese mañana ya no depende solo del talento con el balón, sino de las decisiones financieras que toman en su presente.
Durante la etapa de mayor rendimiento, principalmente entre los 20 y 30 años, conseguir ingresos extra cancha quizá no parezca una prioridad urgente. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, diversificar se vuelve indispensable para sostener el estilo de vida tras colgar los guayos.
“Siempre les digo a los jugadores que el fútbol es una profesión maravillosa, pero también una de las más cortas. Por eso, no basta con entrenar para el próximo partido; hay que prepararse para los próximos 40 o 50 años de vida. Cada contrato, cada premio y cada logro deben verse como una oportunidad para construir patrimonio. Invertir con responsabilidad, capacitarse y pensar en proyectos que generen ingresos a largo plazo es tan importante como entrenar todos los días”, afirmó a este medio Santiago Pérez, exjugador profesional y actual gerente del Club Deportivo River Plate Medellín.
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Además de la visión que plantea Pérez, existen factores sociales clave que moldean la mentalidad del deportista, como lo explica Víctor Córdoba, otro exfutbolista con visión integral: “Usualmente, mientras se está en territorio latinoamericano, el primer desafío del futbolista joven es ganarle a la vida. Conseguir una mejor calidad de la misma, darle un mejor vivir a su familia. Para muchos, la primera victoria es sobre el hambre, algo que lastimosamente viven muchos de nuestros jugadores y que no da tiempo de pensar en ahorro”.
Proyectos como el Guatapé Plaza y el Museo del Zócalo, impulsados por Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Jefferson Lerma, son ejemplo de superación económica y social. Superar la violencia y la inestabilidad en regiones como Urabá, Chocó o Cauca (de donde son originarios) demuestra con claridad lo que señalan Pérez y Córdoba.