El fútbol termina y la vida sigue, ¿cómo prepararse para el retiro de las canchas?

Proyectos como el Guatapé Plaza y el Museo del Zócalo, impulsados por Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Jefferson Lerma, son ejemplo de superación económica y social. Superar la violencia y la inestabilidad en regiones como Urabá, Chocó o Cauca (de donde son originarios) demuestra con claridad lo que señalan Pérez y Córdoba.

Además de la visión que plantea Pérez, existen factores sociales clave que moldean la mentalidad del deportista, como lo explica Víctor Córdoba , otro exfutbolista con visión integral: “Usualmente, mientras se está en territorio latinoamericano, el primer desafío del futbolista joven es ganarle a la vida. Conseguir una mejor calidad de la misma, darle un mejor vivir a su familia. Para muchos, la primera victoria es sobre el hambre, algo que lastimosamente viven muchos de nuestros jugadores y que no da tiempo de pensar en ahorro”.

“Siempre les digo a los jugadores que el fútbol es una profesión maravillosa, pero también una de las más cortas. Por eso, no basta con entrenar para el próximo partido; hay que prepararse para los próximos 40 o 50 años de vida. Cada contrato, cada premio y cada logro deben verse como una oportunidad para construir patrimonio. Invertir con responsabilidad, capacitarse y pensar en proyectos que generen ingresos a largo plazo es tan importante como entrenar todos los días”, afirmó a este medio Santiago Pérez, exjugador profesional y actual gerente del Club Deportivo River Plate Medellín.

Durante la etapa de mayor rendimiento, principalmente entre los 20 y 30 años, conseguir ingresos extra cancha quizá no parezca una prioridad urgente. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, diversificar se vuelve indispensable para sostener el estilo de vida tras colgar los guayos.

El fútbol ha evolucionado dentro y fuera de la cancha. La carrera del jugador profesional puede prolongarse, como la de Cristiano Ronaldo (41 años) en la élite mundial o la de Hugo Rodallega (40 años) en el balompié colombiano; sin embargo, para ambos el retiro está cerca y aún les queda mucha vida por delante. La clave para afrontar ese mañana ya no depende solo del talento con el balón, sino de las decisiones financieras que toman en su presente.

Cristiano Ronaldo, según el portal Give Me Sport y la revista Forbes, es el futbolista y deportista con mayor fortuna de la actualidad. “El Bicho” lidera el ranking con más de US$ 1.300 millones, fruto de ingresos que rozan los 300 millones de dólares por temporada, una cifra que antes solo había alcanzado el boxeador Floyd Mayweather Jr.

Uno de los aspectos que más ha destacado Cristiano en el último tiempo es el valor de su entorno para consolidar el éxito. En una entrevista concedida en 2022 a TeamViewer, recordó el momento en que Sir Alex Ferguson le enseñó que no había nada más importante que la familia.

“Mi padre se enfermó y él (Ferguson) me dijo que fuera con mi padre. Sería difícil afrontar los partidos cruciales de la temporada con el Manchester United sin mí, pero me dijo que primero estaba mi familia. Esas enseñanzas valen más que cualquier trofeo”, recordó el astro lusos.

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Esta mentalidad es recurrente entre los futbolistas con mayores ingresos fuera del campo: proyectan su futuro financiero en función de la estabilidad de quienes los rodean.

Juan Guillermo Cuadrado, a sus 38 años, es enfático al respecto al señalar que en esta etapa busca “lo mejor para mi familia, no para mí”.

Por su parte, Santiago Pérez, hijo de Julio Pérez -figura con más de 50 años de trayectoria en el fútbol antioqueño-, coincidió en la relevancia del círculo cercano para garantizar el bienestar integral.

“Las decisiones de un futbolista muchas veces están influenciadas por quienes lo rodean. Por eso es fundamental contar con una familia que lo apoye, asesores preparados y personas que le digan la verdad, incluso cuando no sea lo que quiere escuchar”, aseveró.

En esta dinámica influye también el factor cultural. En varios contextos, al futbolista se le percibe más como una superestrella que como un trabajador, una narrativa que los propios jugadores llegan a asumir hasta chocar con la realidad.

“De las cosas que más me sorprendían en mis tiempos de jugar era que casi siempre llegaba al entrenamiento con camisas de botones, pantalones largos o boinas y era visto como algo raro; yo me vestía así porque llegaba a trabajar. En Europa, los jugadores pensaban en el fútbol como una cuota inicial de la vida, pero no como el fin de la misma”, explicó Víctor Córdoba.

Volviendo al caso de Cristiano, el portugués diversifica sus ingresos con contratos de patrocinio en marcas de ropa, cosméticos, bienes raíces, hotelería, clínicas de trasplante capilar, productos de fitness y entretenimiento. Muchas de estas unidades de negocio nacieron del impulso de personas de su círculo íntimo, como su esposa Georgina Rodríguez.

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¿Quiénes completan el top 5 de las fortunas? Detrás de Cristiano Ronaldo aparece su eterno rival, el argentino Lionel Messi. El genio rosarino de 39 años supera los US$ 1.100 millones según Forbes. “La Pulga” concentra sus ingresos extra cancha en la industria hotelera, estrategias de marketing y, de forma prioritaria, en el contrato vitalicio de su imagen con Adidas.

La tercera casilla la ocupa Neymar Jr. El brasileño de 34 años se mantiene como uno de los perfiles más rentables del planeta; pese a que las lesiones han afectado su continuidad deportiva, su temprana llegada al fútbol europeo y sus alianzas globales sitúan su fortuna cerca de los US$ 446 millones, según Give Me Sport.

Kylian Mbappé sobresale como uno de los más jóvenes en el listado, acumulando un patrimonio de US$ 248 millones. El top 5 lo completa el delantero inglés Harry Kane con US$ 147 millones, seguido en la sexta posición por Mohamed Salah, quien amasa una fortuna cercana a los US$ 138 millones.

“El fútbol da reconocimiento y oportunidades, pero la verdadera victoria es retirarse con tranquilidad, estabilidad económica y la satisfacción de haber construido un legado para la familia y para las nuevas generaciones. La vida continúa cuando el fútbol termina; lo importante es estar enfocado y saber que se debe producir para vivir”, concluyó Santiago Pérez.

Córdoba, por su parte, insistió en la urgencia de promover esta cultura financiera desde las divisiones menores, buscando que las futuras promesas “tengan visión empresarial y se pueda construir país”.