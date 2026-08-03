La mano de Lucas González ya se nota: así cambió el juego de Atlético Nacional

El cambio más evidente está en la propuesta de juego. Nacional ahora intenta ser protagonista desde la posesión del balón, con una circulación constante y una movilidad permanente de sus jugadores para desordenar las estructuras defensivas de los rivales. Los laterales ya no permanecen pegados a la banda, sino que en varios pasajes del partido aparecen como interiores para generar superioridad numérica en el mediocampo y abrir espacios para los extremos y los delanteros.

Atlético Nacional apenas comienza el semestre, pero ya deja ver señales claras de la identidad que pretende imponer el técnico Lucas González. Más allá de los resultados —tres victorias consecutivas, siete goles a favor y ninguno en contra—, el equipo empieza a mostrar una evolución futbolística que entusiasma a la afición y que quedó ratificada con la goleada 3-0 sobre Jaguares en Montería este domingo.

Esa idea quedó reflejada en el dominio que ejerció el conjunto verdolaga durante el primer tiempo frente a Jaguares. El propio Lucas González destacó que el equipo ejecutó casi a la perfección el plan táctico preparado para neutralizar al rival. “La primera parte ha sido muy buena. Montamos un plan para contrarrestar eso porque lo hicimos muy bien esos primeros 37 minutos que se jugaron y sentíamos que si el partido seguía seguramente hubiéramos podido hacer un par de goles más”, explicó el entrenador.

El técnico también resaltó que el partido exigió modificaciones tácticas cuando Jaguares cambió su estructura.

“Ellos ajustan, cambian... y tenemos que ajustar nosotros. Intentamos meter gente fresca rápido, queríamos seguir teniendo la misma energía en la segunda parte”.

Experimentados, protagonistas

Otro de los aspectos que explican la mejoría es el peso que han recuperado varios jugadores de experiencia. La llegada de Franco Armani y la confianza en William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Milton Casco y Edwin Cardona los lleva a asumir un papel de liderazgo dentro del funcionamiento colectivo.

Especialmente llamativo ha sido el crecimiento de Cardona, quien vuelve a mostrar una versión mucho más dinámica, participativa y decisiva. Su influencia en la elaboración del juego le ha dado mayor fluidez al ataque verdolaga.

A la par, Lucas González ha logrado potenciar futbolistas que parecían estancados. Simón García se ha consolidado como una alternativa confiable en defensa, mientras que Marlos Moreno vuelve a recordar al jugador desequilibrante que brilló en la Copa Libertadores de 2016.

Precisamente Marlos reconoció que el respaldo del entrenador ha sido determinante para recuperar su confianza. “Me siento muy contento con la llegada del profe Lucas, que me ha dado mucha confianza, me ha demostrado que tiene un gran cariño hacia mí y yo creo que eso hace parte de mi evolución y crecimiento”.

Aunque el atacante destacó su momento personal, prefirió darle prioridad al funcionamiento colectivo. “Me quedo más con lo colectivo que hizo el grupo. Creo que estamos muy sincronizados y realmente queremos lograr grandes cosas. El sueño que queremos a fin de año es la 19”.

Presión que da oportunidades

Más allá del juego con balón, Nacional también ha elevado notablemente su intensidad para recuperar la pelota.

Marlos explicó que esa presión alta ha sido una de las principales armas del equipo. “En cuanto a la presión creo que la hicimos muy bien. No dejar jugar al rival, pelear la segunda jugada; sabemos que con la presión que estamos ejerciendo vamos a ocasionar situaciones de gol”.

Ese trabajo colectivo explica por qué Nacional no solo está convirtiendo con facilidad, sino que tampoco ha recibido goles en sus tres primeras presentaciones oficiales del semestre.

Lucas considera que allí estará la clave del éxito durante el año. “Con los jugadores que tenemos vamos a hacer muchos goles. La clave del éxito va a ser seguir haciendo la misma cantidad de goles, pero contrarrestando las ocasiones que tengan los equipos contrarios”.

El entrenador también dejó claro que el objetivo va mucho más allá de los resultados inmediatos. Su intención es construir un equipo con el que el hincha vuelva a sentirse plenamente identificado. “Necesitamos seguir construyendo para ilusionar a nuestros hinchas y que, pase lo que pase los fines de semana, ellos se sientan bien representados y orgullosos de su equipo”.