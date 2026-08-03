La mano de Lucas González ya se nota: así cambió el juego de Atlético Nacional

Atlético Nacional apenas comienza el semestre, pero ya deja ver señales claras de la identidad que pretende imponer el técnico Lucas González. Más allá de los resultados —tres victorias consecutivas, siete goles a favor y ninguno en contra—, el equipo empieza a mostrar una evolución futbolística que entusiasma a la afición y que quedó ratificada con la goleada 3-0 sobre Jaguares en Montería este domingo.
El cambio más evidente está en la propuesta de juego. Nacional ahora intenta ser protagonista desde la posesión del balón, con una circulación constante y una movilidad permanente de sus jugadores para desordenar las estructuras defensivas de los rivales. Los laterales ya no permanecen pegados a la banda, sino que en varios pasajes del partido aparecen como interiores para generar superioridad numérica en el mediocampo y abrir espacios para los extremos y los delanteros.