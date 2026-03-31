Colombia ya conoce a su tercer rival: Congo venció a Jamaica y completó el Grupo K del Mundial

La Selección Colombia ya conoce su tercer rival en el Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026: República Democrática del Congo. El seleccionado africano venció 1-0 a Jamaica en el partido de repechaje que se disputó este martes en Guadalajara, México, y regresará a una Copa del Mundo después de 52 años: la última vez que fueron fue en la edición de Alemania 1974.

Los africanos se enfrentarán contra el seleccionado criollo el 23 de junio en el segundo duelo de la fase de grupos que se disputará en el estadio de Guadalajara desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Congo, que contó con futbolistas referentes como el defensa del West Ham United, Aaron Wan-Bissaka, se convirtió, en el clasificado 47 al Mundial que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos entre junio y julio gracias a una anotación de Axel Tuanzebe, que llegó al minuto 100 del encuentro.

Todo apuntaba a que el partido se definiría por penaltis. Los jamaiquinos generaron opciones de gol, pero no lograron definir bien. Lo mismo les ocurrió a los africanos que terminaron sufriendo más de la cuenta en los últimos minutos del segundo tiempo de la prórroga.

Sin embargo, el tanto de Tuanzebe, un defensor de 28 años que juega en el Burnley de Inglaterra, les dio la ventaja que puso a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Akron y que, durante la mayor parte del tiempo, estuvieron apoyando al seleccionado dirigido por el entrenador francés Sébastien Desabre.