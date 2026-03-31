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Colombia ya conoce a su tercer rival: Congo venció a Jamaica y completó el Grupo K del Mundial

El seleccionado africano regresa al torneo después de 52 años de ausencia. Será su segunda participación.

  • El seleccionado de Congo se convirtió en el décimo equipo africano que jugará el primer Mundial de 48 selecciones. FOTO: Getty
    El seleccionado de Congo se convirtió en el décimo equipo africano que jugará el primer Mundial de 48 selecciones. FOTO: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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La Selección Colombia ya conoce su tercer rival en el Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026: República Democrática del Congo. El seleccionado africano venció 1-0 a Jamaica en el partido de repechaje que se disputó este martes en Guadalajara, México, y regresará a una Copa del Mundo después de 52 años: la última vez que fueron fue en la edición de Alemania 1974.

Los africanos se enfrentarán contra el seleccionado criollo el 23 de junio en el segundo duelo de la fase de grupos que se disputará en el estadio de Guadalajara desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Congo, que contó con futbolistas referentes como el defensa del West Ham United, Aaron Wan-Bissaka, se convirtió, en el clasificado 47 al Mundial que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos entre junio y julio gracias a una anotación de Axel Tuanzebe, que llegó al minuto 100 del encuentro.

Todo apuntaba a que el partido se definiría por penaltis. Los jamaiquinos generaron opciones de gol, pero no lograron definir bien. Lo mismo les ocurrió a los africanos que terminaron sufriendo más de la cuenta en los últimos minutos del segundo tiempo de la prórroga.

Sin embargo, el tanto de Tuanzebe, un defensor de 28 años que juega en el Burnley de Inglaterra, les dio la ventaja que puso a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Akron y que, durante la mayor parte del tiempo, estuvieron apoyando al seleccionado dirigido por el entrenador francés Sébastien Desabre.

¿Qué le aporta Congo al Mundial?

El seleccionado de Congo buscará, en Norteamérica 2026, anotar su primer gol en una Copa del Mundo. En Alemania 1974, perdieron los tres partidos que disputaron. En esas salidas recibieron 14 tantos en contra y no celebraron ninguno. En su primera salida terminaron con un 2-0 en contra frente a Escocia. En la segunda perdieron 0-9 ante Yugoslavia, mientras que, en su última presentación fueron derrotados 0-3 ante Brasil.

No obstante, ahora tienen una Selección que los ilusiona. Casi todos los futbolistas que fueron convocados para el juego del repechaje juegan en ligas de Europa como la inglesa (seis), francesa (seis), española (tres), mientras que solo Simon Banza y Fiston Mayele no hacen parte de elencos del Viejo Continente. El primero juega en el Al Jazira de la Liga de Emiratos Árabes; mientras que el segundo hace parte del Pyramids FC de Egipto.

Por eso, se espera que hagan una buena presentación en un grupo donde también se medirán contra Uzbekistán (representa a Asia) y el seleccionado de Portugal, favorito para quedarse con el primer puesto de la zona. La República Democrática del Congo se convirtió en el décimo país africano que jugará el Mundial del 2026. Su ingreso representó un incremento del 100 % en cuanto a países de ese continente a una Copa del Mundo en comparación con los que fueron a Qatar 2022: hace cuatro años apenas clasificaron 5.

África, por su extensión territorial (son 54 países), se convirtió en el segundo continente que más seleccionados llevará al Mundial: solo lo supera Europa, que tendrá 16 seleccionados. Al cierre de esta edición se jugaba el partido entre Bolivia e Irak, que definía el último clasificado al primer Mundial de 48 equipos.

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