¿Riesgo de un Space en Bogotá? Autoridades respondieron a denuncias sobre edificio con presuntas fallas

Una denuncia ciudadana sobre un edificio ubicado en Cedritos, norte de Bogotá, generó alerta en habitantes y en las autoridades distritales, pues advertían sobre una falla que a futuro se volvería en una tragedia.
A través de las redes sociales se viralizó un video de una edificación de 28 pisos que al parecer presentaba una inclinación que era detectable a simple vista. En las imágenes, el ciudadano lo describe como una “bomba”.
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“Este edificio, ahí donde ustedes lo ven, se está cayendo, entonces supuestamente le están haciendo por debajo una patera, unos pilotes para controlar el desnivel”, aludió el denunciante.
El hombre, quien parece desempeñarse en la construcción, explicó que la torre residencial estaría cediendo hacia su lado izquierdo. “Se está cayendo hacia este lado, hacia acá”, señaló el denunciante en el video, agregando que era una “vergüenza” para esa constructora.