¿Riesgo de un Space en Bogotá? Autoridades respondieron a denuncias sobre edificio con presuntas fallas

Una denuncia ciudadana sobre un edificio ubicado en Cedritos, norte de Bogotá, generó alerta en habitantes y en las autoridades distritales, pues advertían sobre una falla que a futuro se volvería en una tragedia. A través de las redes sociales se viralizó un video de una edificación de 28 pisos que al parecer presentaba una inclinación que era detectable a simple vista. En las imágenes, el ciudadano lo describe como una “bomba”. Lea también: Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones “Este edificio, ahí donde ustedes lo ven, se está cayendo, entonces supuestamente le están haciendo por debajo una patera, unos pilotes para controlar el desnivel”, aludió el denunciante. El hombre, quien parece desempeñarse en la construcción, explicó que la torre residencial estaría cediendo hacia su lado izquierdo. “Se está cayendo hacia este lado, hacia acá”, señaló el denunciante en el video, agregando que era una “vergüenza” para esa constructora.

Esa alerta emitida por el ciudadano provocó que las autoridades distritales intervinieran. El mismo día de la publicación del video, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, Idiger, hizo una revisión de la edificación.

“Atendimos el reporte de un ciudadano sobre una edificación con posibles fallas estructurales en la calle 145 con novena. Se verifica que se están realizando obras de mantenimiento de mampuestos en fachadas”, detalló, desmintiendo la versión de trabajos para contrarrestar un desnivel.

¿Qué hacer si se sospecha de un edificio “enfermo”?

El 12 de octubre de 2013, hace algo más de doce años, debido a una cadena de errores humanos donde no hubo controles de licencias de construcción y fallas en el diseño de columnas, placas, vigas y dimensionamiento, la torre 6 del edificio Space colapsó y mató a 12 personas, significando esto uno de los capítulos más tristes y vergonzosos para el gremio de la construcción.

Este hecho ha generado en Medellín y en otras ciudades seguimientos especiales a las denuncias que se hacen de presuntas fallas estructurales en las edificaciones. Algunas han terminado en la detección de “edificios enfermos”, desencadenando desalojos y sanciones administrativas a algunas constructoras. Para alertar estos casos y prevenir futuras tragedias, expertos han aclarado las señales de un edificio que tiene fallas estructurales. En esta lista están las grietas en forma de “X” o “V” en los muros, columnas o vigas de concreto agrietadas, una inclinación visible de la edificación y un hundimiento del suelo. En caso de detectarse estos signos, lo que debe hacer un residente o cualquier ciudadano es tomar fotografías, videos y toda evidencia de las debidas fallas estructurales. Esto se debe presentar, en el caso de Bogotá, al Idiger, en Medellín al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres DAGRD y en el resto de municipios a las oficinas de Planeación, Gestión del riesgo o las alcaldías. Solamente en los casos donde las emergencias son inminentes se debe evacuar inmediatamente la estructura y reportar la incidencia en la Línea Única de Emergencias 123. Siga leyendo: ¿No hay cómo frenar más edificios en el alto de Las Palmas? Bloque de preguntas y respuestas: