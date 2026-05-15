“No es un disidente Farc, sino un extorsionista en la cárcel”: MinDefensa sobre audio de criminal apoyando al “compañero Cepeda”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo este viernes que el audio que circuló esta semana, de un supuesto disidente de las Farc hablando de “apoyos” a la campaña de Iván Cepeda, es en realidad la voz de alias Rogelio Benavides, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima. Sánchez aseguró que las investigaciones preliminares de la Policía permitieron establecer que quien aparece en los audios sería realmente un extorsionista recluido en el Patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Tolima. “Quiero hacer referencia frente a un audio que se conoció, en el cual vincularían a un criminal, ‘Rogelio Benavides’, que sería un supuesto cabecilla de unas disidencias y que estaría diciendo que ojalá ganara un candidato presidencial”, afirmó el ministro. Sánchez indicó que el material habría sido grabado días atrás, sin relación con estructuras criminales asociadas a ‘Calarcá’, alias Mordisco o cualquier otro grupo armado organizado. Lea también: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides Pedro Sánchez señaló también que los audios harían parte de dinámicas de extorsión carcelaria que, al parecer, vienen siendo coordinadas desde hace aproximadamente tres meses desde el complejo penitenciario de Picaleña, en el Tolima.

Explicó que inicialmente este tipo de mensajes buscaba intimidar a sectores productivos del Huila, entre otros sectores. Asimismo, informó que, a partir de información obtenida el 28 de abril de 2026, se llevó a cabo un allanamiento en el patio 10 de la cárcel de Picaleña contra alias Sergio, quien habría intentado suplantar a grupos armados organizados, asegurando ser cabecilla de un frente guerrillero. Amplíe información: “Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial El funcionario precisó que alias Sergio se encuentra privado de la libertad por los delitos de tráfico ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular y varias libretas en las que figuraban listados de presuntas víctimas de extorsión. Pese a las explicaciones oficiales, las dudas persisten en torno a la grabación difundida esta semana por redes sociales y grupos de WhatsApp. Así lo ha hecho saber el periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO, quien en su cuenta de X dio a conocer que las grabaciones originales no serían desde una cárcel. En el mensaje comparte el pantallazo en video de un grupo donde fueron difundidos los audios, tal como se escucha en el trino. Lea también: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total” “Atención. Estas son las dos grabaciones, originales y completas, de un comandante de las FARC en el Huila, amenazando a campesinos y diciendo “ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque así los vamos a apretar otros 4 años nosotros”. NO son grabaciones desde una cárcel; les han llegado a diversos líderes campesinos de juntas comunales. Como se escucha claramente en los dos audios, no es una voz de una cárcel donde se hable de extorsiones o estén pidiendo dinero, es un lenguaje de un comandante guerrillero. Las publico completas, sin edición, tomadas directamente de los chats que me enviaron fuentes confiables y que conozco desde el Huila”.

Responde Iván Cepeda

Por su parte, el candidato Iván Cepeda se pronunció desde Pasto respaldando lo afirmado por el ministro Sánchez y el general William Rincón, director de la Policía Nacional. ”La declaración que han hecho es que alias Sergio no pertenece al grupo, o mejor, la veracidad de estos hechos. Hoy hemos escuchado atentamente la declaración que ha hecho, en primer lugar, el señor director de la Policía Nacional, el general William Rincón, en la que ha establecido claramente estos hechos, o mejor, la veracidad de estos hechos”. afirmó el candidato. Agregó, replicando el parte oficial entregado por las autoridades, que “un individuo, alias Sergio, se ha hecho pasar por alias Rogelio Benavides, integrante del grupo disidente de alias Calarcá, y que, pues, es su voz la que aparece en esos audios. Y que, en realidad, este señor Sergio no pertenece a las estructuras de la disidencia que, o a la facción que dirige alias Calarcá, sino que se trata de un extorsionista que desde la cárcel ha venido haciendo, pues, una labor delictiva para presionar a comerciantes y sectores productivos en el departamento del Huila”.

Las dudas en las explicaciones del MinDefensa

Aunque el Ministro le salió al paso a la polémica por el audio, explicando que se trataría de un preso de la cárcel de Picaleña, en Tolima, siguen las dudas en otro aspecto que el criminal menciona en el audio y que tiene que ver con amenazas, cobros y una carnetización a los pobladores del Guaviare y otras zonas para poder transitar por las regiones. Aunque el hombre asegura que “no viene a extorsionar a nadie”, en el mismo audio impone sanciones económicas a quienes no paguen o no porten el carné exigido por la organización. “El que no lo tenga paga $150.000 o $200.000, o si no se va del territorio”, afirma en la grabación. Conozca: Petro autoriza traslado de integrantes de cuatro grupos armados a zonas temporales, ¿quiénes y qué implica? El material también contiene amenazas directas contra presidentes de junta y líderes comunales. “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toque vender las gallinas (...) para pagarme la multa”, se escucha en uno de los fragmentos. En otro apartado del audio, el hombre incluso menciona la posibilidad de cometer homicidios para infundir temor entre las comunidades rurales del Guaviare. Hace tan solo dos días, EL COLOMBIANO publicó un reportaje sobre la grave situación de orden público que vive Briceño, en Antioquia, donde fue asesinado por disidencias de alias Calarcá el periodista Mateo Pérez. En este informe, se denuncia que en ese municipio, por ejemplo, nadie puede moverse por zonas rurales sin el carné que “avalan las mismas disidencias y pesa más que el documento de identidad que otorga la Registraduría Nacional del Estado Civil”. No se pierda: Galería | Periodistas se unen en Antioquia en defensa de la libertad de prensa tras asesinato de Mateo Pérez Resulta que en esos territorios “es obligatorio pertenecer a la Junta de Acción Comunal tan pronto se cumplen los catorce años de edad. Desde ese momento hay que figurar en el registro de la organización comunitaria, que es el mecanismo para la especie de empadronamiento que hacen los armados”. Precisamente hace poco la gente de Primo Gay reunió a los integrantes de las respectivas acciones comunales y dio un mes para que todo mundo actualizara el carné; justo el plazo se vence la próxima semana.

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