Estos son los partidos que tendrán los equipos colombianos en Libertadores esta semana

El colombiano Independiente Santa Fe y su goleador Hugo Rodallega irrumpen este miércoles en el oasis que el Corinthians encontró la semana pasada al ganar en su debut en la Copa Libertadores, en medio de un desierto de crisis financiera e institucional. Con su victoria 2-0 ante el Platense en Argentina, en la apertura del Grupo E de la Libertadores, el Timão rompió una cadena de partidos sin triunfos que arrastraba desde febrero. Fue el estreno de Fernando Diniz como entrenador del cuadro paulista, tras la destitución de Dorival Júnior. El fútbol, sin embargo, nunca da tregua. Lea: Empates y derrotas: el flojo arranque de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana El fin de semana, de regreso en el Brasileirão, el Corinthians empató 0-0 el derbi contra el Palmeiras y ahora tiene una seria amenaza que sortear en casa en el torneo continental. A sus 40 años, Rodallega atraviesa un momento brillante en Santa Fe, con cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis partidos en el fútbol colombiano. Y está listo para volver a jugar en Brasil, donde vistió, con altibajos, la camiseta del Bahía entre 2021 y 2022.

“Ambición” de Rodallega

“Vamos con la mentalidad de salir a ganar en Sao Paulo”, dijo Rodallega tras anotar el domingo en el empate 1-1 en el clásico entre Santa Fe y Millonarios. Su técnico, el uruguayo Pablo Repetto, lo ha llenado de elogios. “Es uno de los jugadores de élite que me ha tocado dirigir. Me pasó con (Luis) Suárez en Nacional, con Antonio Valencia (en Liga de Quito). Te la hacen fácil”, declaró Repetto, hace unas semanas, a la prensa colombiana. “Cuando hay ambición y hay deseos de triunfar, el cansancio pasa a un segundo plano”, expresó Rodallega, consultado sobre una repleta agenda del Cardenal. Pese al renovado impulso del exjugador del Wigan y Fulham en Inglaterra, Santa Fe empató 1-1 con Peñarol en su debut en la Libertadores y a la vez tiene problemas para entrar entre los ocho mejores del torneo Apertura colombiano y clasificar a los cuadrangulares finales. Le puede interesar: Después del clásico, Nacional se fortalece y el DIM llega golpeado a su reto internacional ante Flamengo Con tres partidos por jugar contra Cúcuta Deportivo, Pasto e Internacional de Bogotá, ocupa la 13ª posición, aunque solo le separan dos puntos de la frontera del Top-8, fijada en este momento por el Deportivo Cali. El mayor problema: encadena 13 compromisos en fila encajando goles. Yuri Alberto y compañía pueden frotarse las manos en las filas del Timão, que echa en falta al neerlandés Memphis Depay, lesionado, pero que cuenta con el inglés Jesse Lingard entre sus opciones ofensivas.

Inestabilidad

Campeón de la Libertadores en 2012 y último club de Sudamérica que ganó el Mundial de Clubes, ese mismo año, el Corinthians ha tenido meses de convulsión. Su presidente, Augusto Melo, fue destituido el año pasado por acusaciones de corrupción y Osmar Stabile, quien era el primer vicepresidente, quedó al frente. “El Corinthians vive un momento de inestabilitad, pero es el mismo Corinthians que recientemente fue campeón”, dijo Diniz tras el derbi del fin de semana contra el Palmeiras, al recordar los títulos ganados por Dorival Júnior en la Copa de Brasil, en diciembre, y en la Supercopa, en febrero.

DIM, y una difícil tarea

Dieciséis partidos se juegan entre martes y jueves por la segunda fecha de la fase de grupos. El resultado de algunos de ellos puede comenzar a marcar una tendencia de cara a la definición de las series. Flamengo, con Jorge Carrscal, es uno de ellos. Se medirá este jueves en el Maracaná (7:30 p.m.) al Independiente Medellín, que la semana pasada, en su campo, igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata.

El Palmeiras busca la punta

Palmeiras, de Jhon Arias, y equipo líder destacado del campeonato brasileño, inició con empate en Cartagena frente al Junior colombiano su andadura en el Grupo F, que lidera el Sporting Cristal tras ganarle a Cerro Porteño en Lima. Precisamente, el Verdão recibirá el jueves al cervecero peruano en el Allianz Parque, en Sao Paulo. En su casa, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira es prácticamente invencible y buscará dar una nueva muestra de ello para vencer al Cristal y encaramarse en el liderato del grupo.

Programa de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026