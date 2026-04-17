¿Habías visto alguna vez una expulsión por dos amarillas en la misma jugada? Se dio en la Copa Sudamericana

Una acción pocas veces vista en el fútbol profesional se robó todas las miradas en el partido entre Blooming y Red Bull Bragantino por la Sudamericana , disputado en el Estádio Cicero de Souza Marques.

El protagonista fue el defensor Diago Giménez, quien protagonizó una expulsión tan insólita como inusual: recibió dos tarjetas amarillas en la misma jugada por cometer dos infracciones consecutivas en cuestión de segundos.

La acción se produjo cerca de la hora de juego, cuando el zaguero argentino primero derribó a Vinicinho con una fuerte falta en la mitad del campo. Sin embargo, el árbitro aplicó la ley de ventaja y dejó continuar la jugada.

Lejos de corregir su conducta, Giménez volvió a cometer una infracción inmediatamente después, esta vez sobre Braz, cerca del borde del área, en una acción que terminó de sellar su destino en el partido.