Colombia le subiría aranceles a Ecuador hasta 75% tras el golpe comercial del 100% de Noboa

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras varios intentos fallidos de diálogo diplomático, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha puesto sobre la mesa un borrador de decreto para subir los aranceles contra el vecino país.
La cartera busca modificar el Decreto 0170 de 2026, propone un sistema de aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% para grupos específicos de productos provenientes de Ecuador.
La medida es una respuesta a la reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa tras imponer aranceles del 100% a los productos colombianos, argumentando fallos de seguridad en la frontera común.
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