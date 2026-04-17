Colombia le subiría aranceles a Ecuador hasta 75% tras el golpe comercial del 100% de Noboa

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras varios intentos fallidos de diálogo diplomático, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha puesto sobre la mesa un borrador de decreto para subir los aranceles contra el vecino país. La cartera busca modificar el Decreto 0170 de 2026, propone un sistema de aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% para grupos específicos de productos provenientes de Ecuador. La medida es una respuesta a la reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa tras imponer aranceles del 100% a los productos colombianos, argumentando fallos de seguridad en la frontera común. Puede leer más: Renault-Sofasa contempla reubicar sus exportaciones hacia Ecuador ante el incremento de aranceles

¿Qué productos pagarán más impuestos para ingresar desde Ecuador?

Según MinComercio, el nuevo esquema arancelario se basa en la disponibilidad del mercado local y la capacidad de sustitución. El nivel más alto, un arancel del 75%, recaería sobre bienes sensibles como el arroz, el azúcar y el café, además de aceites vegetales, textiles, químicos, metales y plásticos. El impacto alcanza a la cadena logística con impuestos a manufacturas, papel, pinturas, autopartes y materiales de construcción. Para otros sectores, el golpe sería moderado. Los productos de mar, como camarones, pescados y conservas, junto a las llantas y la madera, enfrentarían un 50%. Asimismo, bienes de la canasta básica como el banano, el plátano y el fríjol, además de ciertos químicos específicos, tendrían un arancel del 35%. El Ministerio de Comercio explica que estos criterios técnicos buscan proteger lo que ya produce el país, permitiendo que la industria nacional compita en igualdad de condiciones ante lo que el MinComercio describe como un “desequilibrio de competencia” generado por Quito.

La estrategia del Gobierno Petro

A pesar de la tensión, el presidente Gustavo Petro había dicho que no subiría los aranceles al 100% para evitar que la guerra comercial se convierta en un disparo en el pie para la economía colombiana. Durante un reciente Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño, el mandatario fue enfático al rechazar la idea de aplicar un arancel espejo del 100% de manera generalizada. “No somos tan brutos”, sentenció Petro, aclarando que todo insumo necesario para el aparato productivo del país mantendrá un arancel del 0%. La premisa del Ministerio de Comercio es que si Colombia lo necesita para crecer y no lo produce, debe entrar sin barreras. Para mitigar el posible encarecimiento de la vida, el Gobierno ha ordenado a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, implementar subsidios directos a productos agropecuarios. La idea es que aquello que antes se traía de Ecuador ahora se produzca en suelo colombiano a un costo competitivo. Esta estrategia de sustitución de importaciones se complementa con la reactivación económica de las zonas de influencia del volcán Galeras, lograda mediante la derogación de un decreto de la era Uribe, buscando atraer capitales a una región que ha sufrido históricamente el impacto de los cierres fronterizos. Además: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador?

Radiografía de un intercambio comercial en descenso