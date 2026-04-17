Colombia lee más en pantalla: ¿a qué se debe este auge y cuáles son las mejores apps para ebooks?

En 2005, apenas el 11% de colombianos leía en internet. En 2022, el 45% de adultos del país afirmaba leer en formato digital o híbrido. Ese salto no fue casual: lo explican la pandemia, la masificación del teléfono inteligente y una oferta editorial que en los últimos años decidió tomarse en serio el formato digital en el país.
Según el estudio Libro digital: evolución y adopción en el sector editorial colombiano, publicado por la Cámara Colombiana del Libro, el libro digital (ebook) ya representa el 9,9% de las ventas editoriales del país y el 36,3% de los ISBN registrados en 2024.