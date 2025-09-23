Criticaron a Luis Díaz luego de compararlo con Dembélé tras ganarse el Balón de Oro: “hay que estar en el más alto nivel”

¿Podría un futbolista colombiano llegar a ganar el tan anhelado Balón de Oro? Luego de que este lunes 22 de septiembre el mundo del fútbol dirigió su mirada a la ceremonia de los premios Balón de Oro, un evento que consagra a los mejores futbolistas del planeta, organizado por la revista France Football, se conocieron los ganadores. Le puede interesar: Video | Increíble reacción de los canteranos de Évreux, la escuela en la que se formó Ousmane Dembelé En esta edición, el galardón masculino fue para el delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, de 28 años, mientras que la volante española del Barcelona, Aitana Bonmatí, de 27, se llevó el premio en la rama femenina, reafirmando su brillante trayectoria con su tercer balón. La premiación no pasó desapercibida en los medios colombianos, donde el debate se centró en la posibilidad de que un jugador nacional pueda aspirar a este prestigioso reconocimiento. El nombre de Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, resonó con fuerza en las conversaciones.

La dura realidad de un sueño: ¿un colombiano puede ganar el Balón de Oro?

Durante el programa Equipo F de ESPN, el periodista Andrés Marocco se refirió al tema. Al ser preguntado sobre si Luis Díaz podría ganar el Balón de Oro en el futuro (¿Luis Díaz puede ser Balón de Oro?), su respuesta fue puntual, señalando las altas exigencias que demanda el premio tras comparar al colombiano con Dembélé. “¿Llegar a un Balón de Oro?, con todo el cariño y la fuerza que haré por él, esperando que ‘Lucho’ pueda hacer un gran mundial y sea nuestro estandarte y que sea escogido al menos en la lista del Balón de Oro, yo no lo veo tan claro ganando el premio. ¿Por qué? La exigencia es muy alta. Lucho tiene características muy importantes, muy destacadas, pero para llegar allá hay que estar en el más alto nivel, es un escalón más arriba, por eso lo veo complicado, no descarto su nominación en un futuro por completo, despegue, lo haga mejor en unos años, pero es muy difícil”, expresó Marocco.

Luego, otros sus compañeros de panel aseguraron que Díaz tiene las “condiciones” para aspirar a ganarlo, así como para la periodista Melissa Martínez, quien aseguró que Díaz “hizo más” en Liverpool, que Dembélé en Francia. Además, destacó que el guajiro es el referente actual de Colombia. “... Pero Dembélé en medio de todo tiene un recorrido más alto, además es francés, es difícil que se lo den (el Balón de Oro) a un colombiano”, recalcó el comunicador.

Luis Díaz en medio de un partido de liga con el Bayern Múnich. FOTO: Redes sociales @FCBayern

En la misma discusión con Martínez, Marocco recalcó su escepticismo sobre que un colombiano pueda alcanzar dicho logro en la rama masculina, pero en la femenina dijo que ve más fácil a Linda Caicedo como ganadora. Aunque reconoció que sería “feliz” si sucediera, su pronóstico fue sombrío. “Será muy difícil. Veo más factible que Linda Caicedo sea balón de oro en el fútbol femenino, pero lo de un jugador colombiano en la rama masculina, será muy complicado, lo veo lejos. Sería feliz si se da, pero es muy complicado, además no veo como a una revista como el France Football termine dándole el premio a un colombiano”, concluyó el periodista.

Los colombianos que han sido nominados al Balón de Oro

Tras la polémica victoria del español Rodrigo en 2024 sobre Vinícius Júnior, y ahora la justa —a ojos de la misma opinión publica mundial— de Ousmane Dembélé en 2025, el galardón del Balón de Oro siempre ha sido un premio bastante discutido a nivel internacional. Por eso, en los 69 años que lleva la historia del fútbol mundial premiando a su mejor jugador anualmente, se recuerda cuáles jugadores colombianos han sido nominados al este importante premio individual que da una revista como France Football.

Falcao García en la gala del Balón de Oro, junto a Cristiano y Messi, en el 11 ideal del año de la Fifa en 2012. FOTO: AFP

Entre los colombianos que han logrado quedar entre los 10 primeros de la lista, Radamel Falcao García ha sido el que más lejos ha llegado, ocupando el quinto puesto en 2012, cuando fue uno de los mejores delanteros del mundo, al lado de jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi. Esa posición para un jugador de Colombia ha sido historia en todos los tiempos del futbol mundial. Tres posiciones más abajo se encuentra el 10 y capitán de la selección, James Rodríguez, que en 2014 ocupó la octava posición entre los primeros diez.

James en la noche del Balón de Oro 2014, recibiendo el premio Puskás al mejor gol de año. FOTO: Conmebol