Criticaron a Luis Díaz luego de compararlo con Dembélé tras ganarse el Balón de Oro: “hay que estar en el más alto nivel”

¿Podría un futbolista colombiano llegar a ganar el tan anhelado Balón de Oro? Luego de que este lunes 22 de septiembre el mundo del fútbol dirigió su mirada a la ceremonia de los premios Balón de Oro, un evento que consagra a los mejores futbolistas del planeta, organizado por la revista France Football, se conocieron los ganadores.
En esta edición, el galardón masculino fue para el delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, de 28 años, mientras que la volante española del Barcelona, Aitana Bonmatí, de 27, se llevó el premio en la rama femenina, reafirmando su brillante trayectoria con su tercer balón.
La premiación no pasó desapercibida en los medios colombianos, donde el debate se centró en la posibilidad de que un jugador nacional pueda aspirar a este prestigioso reconocimiento. El nombre de Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, resonó con fuerza en las conversaciones.