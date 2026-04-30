Video | Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con un pie en la final de Conference League: vea los goles de Crystal Palace ante Shakhtar

Este jueves 30 de abril se llevó a cabo el juego de ida de la semifinal de la UEFA Conference League entre Shakhtar Donetsk y Crystal Palace en Cracovia, Polonia. En la previa, el compromiso contó con mucha expectativa, principalmente por la tranquilidad con que ambos equipos superaron a sus rivales en los cuartos de final. Daniel Muñoz hizo parte de las Águilas de Londres desde el arranque como carrilero derecho, puesto del que ha sido dueño desde su arribo al Palace en 2025. Otro de los atractivos del encuentro eran los entrenadores, por un lado, Oliver Glasner (Crystal Palace) con un estilo de juego más directo, normal en clubes de Premier League. Por otro, Arda Turan (Shakhtar Donetsk), exfutbolista turco que jugó en clubes como Atlético de Madrid, Barcelona y Galatasaray, aportando con su experiencia una idea de juego más arraigada a la posesión de la pelota, aprovechando la técnica de los 7 brasileños que tuvo en cancha.

El compromiso inició y a los 22 segundos llegó el primer tanto del encuentro. Un balón aéreo ganado por Jean Mateta, quien combinó con Daichi Kamada y a su vez le filtró el balón a Ismaila Sarr para que definiera y poner así a los londinenses adelante en el marcador. El futbolista senegalés llegó a 8 goles en trece partidos de Conference. No había pasado un minuto, y ya el equipo de Muñoz y Lerma ganaba 1-0.

Después del gol, el balón tuvo un solo dueño: Shakhtar Donetsk, equipo que al minuto 20 sumaba 126 pases concretados contra 16 del Palace. Daniel Muñoz pasó 2 veces al ataque durante el primer tiempo (23’ y 45’), su función en los 45 minutos iniciales fue más defensiva, cubriendo la banda derecha de las gambetas y centros de Eguinaldo. La primera mitad finalizó con 6 tiros de esquina para los ucranianos y uno para los ingleses, 240 pases para los naranjados y 115 para las águilas, dos estadísticas que reflejan que el balón tuvo un solo dueño, aunque no lo pudo traducir eficazmente. Hubo 3 amonestados, 2 en Shakhtar (Ocheretko y Tobías) y 1 en Crystal Palace (Pino).

La eficacia se hizo presente en el Palace

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron una extensión del término de la primera parte. Shakhtar entró dominando y al minuto 47, el volante ucraniano Ocheretko definió en un tiro de esquina tras una peinada de balón en el primer palo por Elías. Todo indicaba que se “la noche se le venía” al Palace, pues el gol que consiguió iniciando el partido parecía que no iba a alcanzar para conseguir la victoria.

Seis minutos después del empate del equipo ucraniano, volvió a figurar la dupla Mateta-Sarr, quienes hicieron figura al guardameta local, Dmytro Riznyk, con una doble atajada que avisaba el despertar del equipo británico. A los 57’, el peligro seguía, Daniel Muñoz ganó un lateral que sacó Chris Richards, remató Mateta y pelota al palo. Palace, desde lo anímico, le empezó a dar vuelta a la situación.

Un minuto después, otra vez desde un saque de banda, Richards la puso al corazón del área, Maxence Lacroix ganó el balón y Daichi Kamada definió a quemarropa para poner en ventaja nuevamente a los dirigidos por Glasner 2-1.

La última media hora, Daniel Muñoz cambió de banda con su compañero Tyrick Mitchell, esto porque el equipo ucraniano volcó el ataque por el lado izquierdo con la entrada de Lassina Traoré. El antioqueño no perdió ningún duelo por izquierda; por derecha perdió solo uno en juego aéreo ante Eguinaldo. La estocada final llegó en un contragolpe. Muñoz despejó, la pelota le cayó a Kamada, quien condujo y filtró el balón a Jorgen Strand Larsen (ingresó por Mateta al 65’), quien gambeteó al defensa y definió con sutileza ante el guardameta a los 84 minutos. Jefferson Lerma ingresó por Kamada a los 89 minutos para aguantar la ventaja y ganó dos duelos.

Los azulgranas jugarán en su estadio, Selhurst Park, el próximo jueves 7 de mayo, con una ventaja de 2 goles. El partido será transmitido por ESPN y Disney+.

Muñoz, imperial por ambas bandas