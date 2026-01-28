x

Cinco futbolistas colombianos jugarán los “play-off” de la Champions 2026, ¿quiénes son y cuándo será el sorteo?

Entre los 16 equipos que no lograron el cupo directo a octavos de final están Real Madrid, PSG, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Benfica, entre otros históricos.

  • El delantero samario Camilo Durán fue una de las figura del Qarabag en la “liguilla” de la Champions: suma 4 goles. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
El “nuevo” formato de la Champions genera amores y odios. Hay quienes aún no se convencen con la disolución de los grupos y la repartición, por medio del azar, de los ocho partidos que disputa cada equipo en la “liguilla”.

Hay quienes argumentan que se perdió un poco de mística. Los dirigentes de la Uefa, por el contrario, dicen que eso “democratizó” el espectáculo, las posibilidades. La realidad podría respaldar esa hipótesis. La última fecha fue emocionante. Ubiquémonos en el estadio Da Luz de Lisboa. Durante toda la noche del jueves llovió. Eso le dio un aura especial al partido entre Real Madrid y Benfica. Ambos equipos necesitaban ganar.

Los españoles, el equipo más rico del mundo, para mantenerse entre los ocho que ganaban cupo directo a octavos. Los portugueses para continuar “con vida” en el torneo. Había mucha presión y las Águilas de Mourinho, viejo conocido por Madrid, volaron al puesto 24 con un gol de cabeza del arquero Anatoliy Trubin al último minuto del encuentro y se quedaron con un cupo entre los 16 elencos que disputarán los “play-off”.

La vida es cuestión de perspectiva. Los de Lisboa, equipo de Richard Ríos –no jugó por lesión–, celebraron a rabiar ese logro. Los madrileños salieron con rabia por tener que jugar, de nuevo, esa instancia del torneo. En ella –¿un consuelo?–, también estarán el Inter de Milán y el PSG, finalistas de la edición más reciente de la Champions.

¿Cuándo será el sorteo de los “play-off” de la Champions 2026?

Además, la Juventus del caleño Juan David Cabal, el Atlético de Madrid, el Atalanta, el Bayer Leverkusen, el Borussia Dortmund, Olympiacos de Grecia, el Club Brujas de Bélgica, el Galatasaray turco –donde juega Dávinson Sánchez–, el Mónaco francés, así como el Qarabag de los criollos Kevin Medina y Camilo Durán y el Bodo Glimit.

El sorteo de los play-off de la Champions 2026 se realizarán el próximo viernes 30 de enero en Nyon, Suiza. Ese día se conocerán los emparejamientos del torneo más importante del mundo donde los siete jugadores colombianos que lo iniciaron, aún tiene opciones de seguirlo disputando.

