Estos son los emocionantes partidos europeos de las eliminatorias UEFA por un cupo al Mundial 2026

La tensión va en aumento. Faltan menos de 300 días para que ruede el balón en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial, y las potencias del Viejo Continente aún deben ganarse su lugar en el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y un formato renovado.
Europa retoma la acción con partidos que no solo reparten puntos, sino también confianza, futuro y, en algunos casos, oxígeno. España, Alemania y Turquía prometen en la jornada de este jueves, que ofrece un menú imperdible para los fanáticos. Aquí le contamos cuáles son los duelos de la jornada 5.