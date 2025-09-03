Estos son los emocionantes partidos europeos de las eliminatorias UEFA por un cupo al Mundial 2026

La tensión va en aumento. Faltan menos de 300 días para que ruede el balón en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial, y las potencias del Viejo Continente aún deben ganarse su lugar en el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y un formato renovado. Europa retoma la acción con partidos que no solo reparten puntos, sino también confianza, futuro y, en algunos casos, oxígeno. España, Alemania y Turquía prometen en la jornada de este jueves, que ofrece un menú imperdible para los fanáticos. Aquí le contamos cuáles son los duelos de la jornada 5.

Agenda de las eliminatorias UEFA este jueves 4 de septiembre

- Kazajistán vs Gales – 9:00 a.m. - Georgia vs Turquía – 11:00 a.m. - Lituania vs Malta – 11:00 a.m. - Liechtenstein vs Bélgica – 1:45 p.m. - Bulgaria vs España – 1:45 p.m. - Países Bajos vs Polonia – 1:45 p.m. - Eslovaquia vs Alemania – 1:45 p.m. - Luxemburgo vs Irlanda del Norte – 1:45 p.m.

Partidos que prometen

Países Bajos llega motivada tras golear 8-0 a Malta en la fecha cuatro, con Memphis Depay y Donyell Malen como figuras, además de un Van Dijk sólido. El reto ahora es mayor recibir a Polonia en De Kuip, donde los dirigidos por Ronald Koeman no pueden permitirse tropiezos. Polonia, en cambio, viene herida tras caer 1-2 con Finlandia. Con Robert Lewandowski lesionado, el peso ofensivo recae en Jakub Kiwior y Piotr Zieliński, pero el desafío es enorme. Mientras tanto España, abre su camino en el Grupo E contra Bulgaria, en Sofía. Un debut puede parecer sencillo, pero que exige concentración desde el primer minuto. Con el regreso de Rodri y Carvajal, la irrupción de jóvenes como Jesús Rodríguez y la magia de Lamine Yamal, España quiere demostrar que su fútbol de posesión ya tiene la madurez para aspirar a todo.

En la otra llave Julian Nagelsmann quiere que su Alemania deje atrás las dudas. Contra Eslovaquia, un rival incómodo en casa, los alemanes tienen la oportunidad de mostrar solidez y recuperar la confianza antes de compromisos más duros. La UEFA tendrá 16 cupos directos y cuatro más a definir en el playoff de marzo de 2026. Clasificar primero en cada grupo sería lo ideal, quedar segundo implica un repechaje de alto riesgo. Por eso, septiembre puede ser definitivo.

¿Qué jugadores seguir en esta fecha de las eliminatorias?

La quinta jornada también sirve de escenario para las estrellas. Jude Bellingham (Inglaterra) lidera con jerarquía desde el mediocampo, mientras que Kylian Mbappé (Francia) busca confirmarse como la gran figura de la era posterior a Messi y Cristiano. Jamal Musiala (Alemania) y Martin Ødegaard (Noruega) representan a la nueva generación creativa, mientras que Cristiano Ronaldo (Portugal) y Erling Haaland (Noruega), siguen siendo imanes de goles y atención. Y en España, el adolescente Lamine Yamal promete ser el nombre más comentado del fin de semana.