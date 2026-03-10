Nu Colombia abrió convocatoria laboral y busca universitarios, ¿cuáles son las áreas y cómo aplicar?

La fintech Nu Colombia anunció la apertura de su convocatoria para el Programa de Prácticas 2026, dirigido a estudiantes universitarios que quieran iniciar su carrera profesional en el sector financiero y tecnológico. La iniciativa busca atraer jóvenes talentos que estén cursando los últimos semestres de sus carreras y que tengan interés en áreas como ingeniería, análisis de negocios, operaciones de producto y diseño. Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de marzo. Según informó la compañía, los estudiantes seleccionados iniciarán sus prácticas en julio de 2026 y podrán integrarse a equipos que trabajan en el desarrollo de soluciones tecnológicas y productos financieros digitales. Le puede interesar: Nubank del paisa David Vélez, único neobanco entre los cinco con más saldos de cuentas de ahorro: este es el top

Áreas en las que podrán realizar las prácticas

Para esta convocatoria, el programa contempla oportunidades en cuatro áreas principales dentro de la organización: Business Analytics: encargada de analizar datos y generar información clave para optimizar la toma de decisiones, mejorar procesos y fortalecer la eficiencia operativa. Software Engineering: área enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y productos digitales con metodologías ágiles. Product Operations: equipo responsable de garantizar la ejecución eficiente de los productos, optimizando procesos y asegurando el cumplimiento de objetivos. Design: área dedicada al diseño de experiencias digitales, desde la investigación con usuarios hasta el prototipado y la validación de productos. Al momento de postularse, los candidatos deberán elegir dos áreas de interés dentro del proceso.

Requisitos para participar

- El programa está dirigido a estudiantes universitarios que cumplan con las siguientes condiciones: - Tener matrícula vigente en una universidad en Colombia. - Estar en los últimos semestres y tener fecha prevista de graduación entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. - Contar con nivel avanzado de inglés. - Tener autorización de la universidad para realizar la práctica. - Vivir en Bogotá y tener disponibilidad para trabajar bajo un modelo híbrido (dos días presenciales por semana). - Disponibilidad para realizar prácticas de 40 horas semanales durante seis meses o un año, según lo establecido por la universidad. La empresa aclaró que el programa se desarrolla bajo vinculación formativa, por lo que no aplica contrato de aprendizaje. Conozca también: Solo el 36% de los colombianos accede a préstamos: Nubank pide reglas claras y crédito inclusivo

¿Cómo será el proceso de selección?

El proceso de selección tendrá una duración aproximada de dos meses y estará dividido en varias etapas. Durante marzo se realizarán las inscripciones y pruebas en línea para quienes cumplan con los requisitos iniciales. Posteriormente, en abril, los candidatos participarán en dinámicas grupales colaborativas que simulan situaciones reales de trabajo dentro de la compañía. En mayo se llevarán a cabo entrevistas virtuales con líderes de la empresa y con el equipo de reclutamiento. Finalmente, los resultados del proceso se conocerán en junio, cuando comenzarán a enviarse las ofertas a los seleccionados. Las prácticas iniciarán oficialmente en julio de 2026. Puede inscribirse haciendo clic acá.

Evento informativo para los interesados