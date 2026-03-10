Nu Colombia abrió convocatoria laboral y busca universitarios, ¿cuáles son las áreas y cómo aplicar?

La fintech Nu Colombia anunció la apertura de su convocatoria para el Programa de Prácticas 2026, dirigido a estudiantes universitarios que quieran iniciar su carrera profesional en el sector financiero y tecnológico.
La iniciativa busca atraer jóvenes talentos que estén cursando los últimos semestres de sus carreras y que tengan interés en áreas como ingeniería, análisis de negocios, operaciones de producto y diseño. Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de marzo.
Según informó la compañía, los estudiantes seleccionados iniciarán sus prácticas en julio de 2026 y podrán integrarse a equipos que trabajan en el desarrollo de soluciones tecnológicas y productos financieros digitales.
