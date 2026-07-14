¿Cuándo se unirá Franco Armani a Nacional?

El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional ya es cuestión de días. Luego de la emotiva despedida que le brindó River Plate en Argentina, el arquero viajará a Medellín en el transcurso de esta semana para incorporarse al equipo verdolaga e iniciar su segundo ciclo en el club donde se convirtió en una leyenda. El guardameta argentino llegará con un contrato inicial por un año, período en el que espera disputar la última etapa de su carrera profesional defendiendo nuevamente el arco del equipo con el que conquistó América y se ganó el cariño eterno de la afición. Su retorno representa mucho más que la incorporación de un futbolista experimentado. En Nacional consideran que Armani será uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo, no solo por su calidad bajo los tres palos, sino también por el liderazgo que puede aportar a un plantel en plena renovación.

El arquero volverá a compartir vestuario con otro histórico del club: Alexis Henríquez, hoy asistente técnico de Lucas González. Ambos fueron protagonistas de la época más gloriosa de la institución y levantaron juntos la Copa Libertadores de 2016, un título que marcó para siempre la historia del cuadro antioqueño. Ese reencuentro ilusiona a los dirigentes, quienes buscan recuperar la identidad ganadora que llevó a Nacional a conquistar el continente hace una década. La presencia de referentes como Armani y Henríquez es vista como un elemento fundamental para transmitir la cultura del club a las nuevas generaciones. La idea de la institución es que los jugadores con mayor recorrido contagien a los más jóvenes de jerarquía, compromiso y mentalidad competitiva. En el club creen que ese legado puede ser determinante para acelerar el crecimiento de varios talentos de la cantera y de los futbolistas que recientemente se incorporaron al plantel. Durante su primera etapa en Atlético Nacional, Armani escribió una de las páginas más brillantes de la historia verdolaga. Ganó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, y se consolidó como uno de los mejores arqueros que han pasado por el fútbol colombiano. Sus actuaciones lo llevaron posteriormente a River Plate y, desde allí, a la Selección Argentina, con la que conquistó la Copa América y el Mundial de Catar 2022.

Ahora, después de una exitosa trayectoria en Argentina, el arquero vuelve al lugar donde comenzó su ascenso internacional. En Medellín lo esperan como uno de los grandes ídolos de la institución y con la expectativa de que su experiencia sea clave para liderar a Nacional en la búsqueda de nuevos títulos y en la consolidación del proyecto deportivo encabezado por Lucas González.