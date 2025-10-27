Real Madrid amplía la ventaja de clásicos por LaLiga frente al Barcelona: ¿cuál es la diferencia?

La tensión del clásico europeo más importante en la historia entre el Real Madrid y el Barcelona no se vivió únicamente desde las 10:15 a. m. el pasado domingo 26 de octubre. Durante semanas previas, declaraciones impertinentes, entrevistas polémicas y récords históricos aumentaron las expectativas de cuál de los dos españoles se quedaría con la victoria del clásico 191 por La Liga. El golpe lo dieron los madridistas, que pese a haber caído en el clásico anterior 4-3 en el Camp Nou, salieron esta vez a vengar el marcador y ampliaron la ventaja. Los culés habían tenido una buena racha de 5 clásicos sin probar la derrota, y cada vez más cerraban la ventaja con el club madrileño, que ya acumula 80 victorias.

El historial entre el Real Madrid y Barcelona por La Liga acumula 191 partidos, datando el primero el 13 de mayo de 1902 por el Concurso Madrid de Foot-Ball Association, más conocido como Copa de la Coronación, en el cual el Barcelona dominó 3-1. En lo que respecta a La Liga específicamente, el cuadro blanco acumula 80 victorias y es el más ganador de clásicos en la historia. Mientras que el Barcelona ha logrado 76 victorias, y 35 empates. Sin embargo, son los culé quienes toman la ventaja de goles anotados con 310, uno más que los madrileños.

El reparto de victorias y derrotas parece estar atravesado por rachas de ambos clubes. En la historia reciente se observa un patrón bastante marcado de dos o tres victorias para cada club, seguido de un par de empates y luego dos o tres victorias para el otro. La ventaja de los merengues fue ampliada principalmente entre 2020 y 2022, en el que el Barcelona no ganó ninguno de los cuatro clásicos jugados e incluso perdieron el 11 de enero de 2022 en semifinales de la Supercopa, 3-2 en el tiempo de prórroga. Es de aquel tiempo en el que la ventaja de cuatro a cinco victorias viene marcando la historia entre ambos clubes españoles. Exceptuando la victoria del domingo 2-1 de los blancos, el Real Madrid no ganaba un clásico por La Liga desde el 20 de abril del 2024, cuando venció 3-2. Durante más de un año, Barcelona iba acumulando victorias que prometían igualar muy rápidamente el marcador de victorias, sin embargo, el tropiezo del domingo amplia nuevamente la ventaja y ahora cuatro victorias los separan (80 vs. 76)