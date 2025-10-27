x

Real Madrid amplía la ventaja de clásicos por LaLiga frente al Barcelona: ¿cuál es la diferencia?

Lo que parecía pan comido para los culé, luego de ganar el clásico 4-3 en la temporada pasada, terminó ampliando la ventaja de triunfos para los merengue.

  El Real Madrid acumula 4 victorias más que el Barcelona en el historial de clásicos de La Liga. Foto: GETTY.
    El Real Madrid acumula 4 victorias más que el Barcelona en el historial de clásicos de La Liga. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
27 de octubre de 2025
bookmark

La tensión del clásico europeo más importante en la historia entre el Real Madrid y el Barcelona no se vivió únicamente desde las 10:15 a. m. el pasado domingo 26 de octubre. Durante semanas previas, declaraciones impertinentes, entrevistas polémicas y récords históricos aumentaron las expectativas de cuál de los dos españoles se quedaría con la victoria del clásico 191 por La Liga.

El golpe lo dieron los madridistas, que pese a haber caído en el clásico anterior 4-3 en el Camp Nou, salieron esta vez a vengar el marcador y ampliaron la ventaja. Los culés habían tenido una buena racha de 5 clásicos sin probar la derrota, y cada vez más cerraban la ventaja con el club madrileño, que ya acumula 80 victorias.

El historial entre el Real Madrid y Barcelona por La Liga acumula 191 partidos, datando el primero el 13 de mayo de 1902 por el Concurso Madrid de Foot-Ball Association, más conocido como Copa de la Coronación, en el cual el Barcelona dominó 3-1.

En lo que respecta a La Liga específicamente, el cuadro blanco acumula 80 victorias y es el más ganador de clásicos en la historia. Mientras que el Barcelona ha logrado 76 victorias, y 35 empates. Sin embargo, son los culé quienes toman la ventaja de goles anotados con 310, uno más que los madrileños.

El reparto de victorias y derrotas parece estar atravesado por rachas de ambos clubes. En la historia reciente se observa un patrón bastante marcado de dos o tres victorias para cada club, seguido de un par de empates y luego dos o tres victorias para el otro. La ventaja de los merengues fue ampliada principalmente entre 2020 y 2022, en el que el Barcelona no ganó ninguno de los cuatro clásicos jugados e incluso perdieron el 11 de enero de 2022 en semifinales de la Supercopa, 3-2 en el tiempo de prórroga.

Es de aquel tiempo en el que la ventaja de cuatro a cinco victorias viene marcando la historia entre ambos clubes españoles. Exceptuando la victoria del domingo 2-1 de los blancos, el Real Madrid no ganaba un clásico por La Liga desde el 20 de abril del 2024, cuando venció 3-2. Durante más de un año, Barcelona iba acumulando victorias que prometían igualar muy rápidamente el marcador de victorias, sin embargo, el tropiezo del domingo amplia nuevamente la ventaja y ahora cuatro victorias los separan (80 vs. 76)

Entre todas las competencias, incluyendo Champions League, Copa del Rey, La Liga y la Supercopa, se han disputado 262 partidos, de los cuales el Real Madrid lleva la ventaja por dos victorias con 106, frente a 104 de los culés.

El próximo clásico español por La Liga está programado para el 10 de mayo de 2026, en donde seguramente el Real buscará ampliar cada vez más la ventaja, y dejar atrás la mala racha que cargaba recientemente. Si el patrón se repite, los merengues serían quienes alcancen la victoria en el próximo encuentro.

