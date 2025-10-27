Real Madrid amplía la ventaja de clásicos por LaLiga frente al Barcelona: ¿cuál es la diferencia?

La tensión del clásico europeo más importante en la historia entre el Real Madrid y el Barcelona no se vivió únicamente desde las 10:15 a. m. el pasado domingo 26 de octubre. Durante semanas previas, declaraciones impertinentes, entrevistas polémicas y récords históricos aumentaron las expectativas de cuál de los dos españoles se quedaría con la victoria del clásico 191 por La Liga.
El golpe lo dieron los madridistas, que pese a haber caído en el clásico anterior 4-3 en el Camp Nou, salieron esta vez a vengar el marcador y ampliaron la ventaja. Los culés habían tenido una buena racha de 5 clásicos sin probar la derrota, y cada vez más cerraban la ventaja con el club madrileño, que ya acumula 80 victorias.