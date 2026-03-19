¿Quién ganará la Champions 2026? Análisis de las llaves de cuartos de final, pronósticos y estadísticas

Tras definirse las llaves de cuartos de final de la Champions League, el panorama se divide en dos rutas hacia la final. La más competitiva, sin duda, es la primera que cruza al PSG frente al Liverpool y al Real Madrid contra el Bayern Múnich. Los ganadores de estos duelos se verán las caras en una de las semifinales.

Estos cuatro clubes cuentan con una trayectoria que pesa en estas instancias. El vigente campeón, el PSG, parte como favorito ante un Liverpool que no atraviesa su mejor temporada. El cuadro francés llega tras eliminar al Mónaco y al Chelsea; por su parte, los “Reds” dejaron en el camino al Galatasaray de los colombianos Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, equipo turco que venía de superar a la Juventus.

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En el otro duelo de titanes, el presente del Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, le otorga una leve ventaja, potenciada por la baja confirmada de Thibaut Courtois en el arco merengue debido a una lesión muscular. Este choque será también un duelo de artilleros: Kylian Mbappé, líder de goleo con 13 tantos para el Madrid, frente a Harry Kane, quien acumula 10 con el club bávaro. El conjunto blanco, máximo ganador del torneo con 15 títulos, llega tras derrotar al Benfica, de Richard Ríos, y al Manchester City, de Pep Guardiola.

En contraste, los alemanes vienen de arrollar al Atalanta con un global de 10-2. Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, había dicho en la previa de octavos que Bayern es uno de los equipos de mejor momento en Europa por su estilo de juego y por el nivel”.

Según reportes de Marca y Diario AS, Arbeloa añadió que si quieren ser campeones deben vencer a los mejores, y que confía en la madurez de su equipo para frenar las transiciones rápidas.

Bajo este análisis, el PSG francés y Bayern se perfilan como los posibles semifinalistas de esta zona.