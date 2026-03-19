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¿Quién ganará la Champions 2026? Análisis de las llaves de cuartos de final, pronósticos y estadísticas

La Champions League entra en su fase más crítica con unos cuartos de final que enfrentan la jerarquía histórica contra la rebeldía de las nuevas potencias.

  • Harry Kane, figura del Bayern Múnich, y Lamine Yamal, el eje del Barcelona. FOTO GETTY
    Harry Kane, figura del Bayern Múnich, y Lamine Yamal, el eje del Barcelona. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 59 minutos
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Tras definirse las llaves de cuartos de final de la Champions League, el panorama se divide en dos rutas hacia la final. La más competitiva, sin duda, es la primera que cruza al PSG frente al Liverpool y al Real Madrid contra el Bayern Múnich. Los ganadores de estos duelos se verán las caras en una de las semifinales.

Estos cuatro clubes cuentan con una trayectoria que pesa en estas instancias. El vigente campeón, el PSG, parte como favorito ante un Liverpool que no atraviesa su mejor temporada. El cuadro francés llega tras eliminar al Mónaco y al Chelsea; por su parte, los “Reds” dejaron en el camino al Galatasaray de los colombianos Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, equipo turco que venía de superar a la Juventus.

Lea aquí: Los “luchos” están en cuartos de Champions: conozca el camino de la dupla colombiana en la competición. ¿Cuándo juegan y contra quién?

En el otro duelo de titanes, el presente del Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, le otorga una leve ventaja, potenciada por la baja confirmada de Thibaut Courtois en el arco merengue debido a una lesión muscular. Este choque será también un duelo de artilleros: Kylian Mbappé, líder de goleo con 13 tantos para el Madrid, frente a Harry Kane, quien acumula 10 con el club bávaro. El conjunto blanco, máximo ganador del torneo con 15 títulos, llega tras derrotar al Benfica, de Richard Ríos, y al Manchester City, de Pep Guardiola.

En contraste, los alemanes vienen de arrollar al Atalanta con un global de 10-2. Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, había dicho en la previa de octavos que Bayern es uno de los equipos de mejor momento en Europa por su estilo de juego y por el nivel”.

Según reportes de Marca y Diario AS, Arbeloa añadió que si quieren ser campeones deben vencer a los mejores, y que confía en la madurez de su equipo para frenar las transiciones rápidas.

Bajo este análisis, el PSG francés y Bayern se perfilan como los posibles semifinalistas de esta zona.

Una mirada a la ruta dos de Champions

En el otro costado del cuadro aparecen las series Barcelona vs. Atlético de Madrid y Sporting de Lisboa vs. Arsenal. Sobre el papel, las apuestas favorecen al conjunto catalán y al Arsenal, actual campeón del Mundial de Clubes. No obstante, la extrema juventud de la plantilla azulgrana, liderada por Lamine Yamal, podría ser un factor de riesgo frente a la veteranía del equipo de Diego Simeone.

En cuanto al duelo luso-inglés, el Sporting de Lisboa, impulsado por el brillo del colombiano Luis Javier Suárez, busca dar la sorpresa ante un Arsenal que algunos tildan de “pecho frío”. Sin embargo, Mikel Arteta no se confía. En declaraciones a la prensa europea, el técnico español fue enfático: “Sporting tiene al delantero más en forma del continente (Luis Suárez) y nuestra defensa tendrá el reto más difícil de la temporada”.

Por su parte, Rui Borges, estratega del Sporting de Lisboa, señaló a medios como A Bola y Récord que, aunque el Arsenal sea el favorito, ellos cuentan con “el hambre de quienes no tienen nada que perder”.

Antecedentes y estadísticas de los cuartos de final

Para dimensionar el momento de cada club, cabe recordar que el Barcelona eliminó al Newcastle en cuartos, mientras que el Atlético se deshizo del Club Brujas y del Tottenham. El Sporting superó al sorprendente Bodo-Glimt (que venía de vencer al Inter) y el Arsenal llega tras vencer al Leverkusen.

Basándonos en la actualidad y el rendimiento, nuestros candidatos para disputar la gran final son el Bayern Múnich y el Barcelona.

Finalmente, la Uefa publicó estadísticas históricas que aportan contexto a estos duelos, programados para el 7 y 8 de abril:

Arsenal vs. Sporting: 2 victorias y 3 empates para los ingleses en 5 partidos.

Atlético vs. Barcelona: 2 triunfos “colchoneros”, un empate y una derrota.

Bayern Múnich vs. Real Madrid: El clásico europeo suma 28 partidos; 11 victorias bávaras, 4 empates y 13 triunfos merengues.

Liverpool vs. PSG: Historial equilibrado con 3 victorias para cada uno y ningún empate.

Con el talento de Luis Díaz comandando la ofensiva del Bayern y el momento goleador de Luis Suárez, Colombia asegura presencia en los cuartos de final del principal torneo de clubes de Europa, la Champions League.

La ruta hacia la ‘Orejona’ entra en su fase más crítica, en la que un solo error separará a los candidatos de la gloria en Budapest.

Siga leyendo: Lucho Díaz se ratificó como máximo goleador colombiano en la historia de la Champions y se alista para visitar al Real Madrid

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