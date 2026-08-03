Daniel Muñoz visitó Amalfi por una razón que quedará inmortalizada en la historia: ¿cuál fue el motivo?

El reconocimiento busca exaltar no solo los logros deportivos del lateral colombiano, sino también enviar un mensaje de inspiración a los niños y jóvenes del municipio, demostrando que desde Amalfi también pueden surgir grandes deportistas.

Amalfi decidió rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres. La cancha de fútbol de Pueblo Nuevo llevará desde ahora el nombre de Daniel Muñoz, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista, quien con esfuerzo, disciplina y humildad pasó de jugar en las calles del municipio antioqueño a convertirse en figura del fútbol internacional.

Durante el anuncio, el director del Inder Amalfi, Jorge Hincapié, destacó que los homenajes deben hacerse en vida y agradeció el compromiso permanente del futbolista con su tierra.

“Hoy estamos acá en la cancha de fútbol de Pueblo Nuevo, con la cual vamos a hacer el homenaje porque los homenajes hay que hacerlos en vida. Esta cancha llevará el nombre de Daniel Muñoz”.

Hincapié también resaltó que el jugador ha sido un aliado permanente para impulsar proyectos deportivos en el municipio.

“Daniel siempre está ayudándonos a tocar puertas, siempre está ayudándonos a que nos escuchen”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Secretaría de Infraestructura, entidades que hicieron posible la adecuación del escenario deportivo.

Daniel Muñoz reafirmó su amor por Amalfi

Visiblemente emocionado, Daniel Muñoz envió un mensaje a los habitantes de su municipio, dejando claro que, pese a su exitosa carrera, nunca ha olvidado sus raíces. “Hola a toda mi gente de Amalfi. Siempre han estado en mi corazón. No olvido nunca mis raíces, dónde crecí, dónde nací, de dónde soy y para dónde voy”.

El defensor también celebró que el municipio cuente con un escenario deportivo renovado para las futuras generaciones.

“Es muy grato poder tener este escenario en todas las condiciones. Espero que sigamos sumando esfuerzos y que en un futuro esta unidad pueda ser considerada una de las mejores del Nordeste”.