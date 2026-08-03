Daniel Muñoz visitó Amalfi por una razón que quedará inmortalizada en la historia: ¿cuál fue el motivo?

Amalfi decidió rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres. La cancha de fútbol de Pueblo Nuevo llevará desde ahora el nombre de Daniel Muñoz, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista, quien con esfuerzo, disciplina y humildad pasó de jugar en las calles del municipio antioqueño a convertirse en figura del fútbol internacional.
El reconocimiento busca exaltar no solo los logros deportivos del lateral colombiano, sino también enviar un mensaje de inspiración a los niños y jóvenes del municipio, demostrando que desde Amalfi también pueden surgir grandes deportistas.