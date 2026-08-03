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Daniel Muñoz visitó Amalfi por una razón que quedará inmortalizada en la historia: ¿cuál fue el motivo?

El lateral de la Selección Colombia y del fútbol europeo recibió un homenaje en su tierra natal, donde inspiró a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

  • Daniel Muñoz junto al director del Inder Amalfi, Jorge Hincapié. FOTO CORTESÍA Inder Amalfi
    Daniel Muñoz junto al director del Inder Amalfi, Jorge Hincapié. FOTO CORTESÍA Inder Amalfi
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Amalfi decidió rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres. La cancha de fútbol de Pueblo Nuevo llevará desde ahora el nombre de Daniel Muñoz, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista, quien con esfuerzo, disciplina y humildad pasó de jugar en las calles del municipio antioqueño a convertirse en figura del fútbol internacional.

El reconocimiento busca exaltar no solo los logros deportivos del lateral colombiano, sino también enviar un mensaje de inspiración a los niños y jóvenes del municipio, demostrando que desde Amalfi también pueden surgir grandes deportistas.

Durante el anuncio, el director del Inder Amalfi, Jorge Hincapié, destacó que los homenajes deben hacerse en vida y agradeció el compromiso permanente del futbolista con su tierra.

“Hoy estamos acá en la cancha de fútbol de Pueblo Nuevo, con la cual vamos a hacer el homenaje porque los homenajes hay que hacerlos en vida. Esta cancha llevará el nombre de Daniel Muñoz”.

Hincapié también resaltó que el jugador ha sido un aliado permanente para impulsar proyectos deportivos en el municipio.

“Daniel siempre está ayudándonos a tocar puertas, siempre está ayudándonos a que nos escuchen”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Secretaría de Infraestructura, entidades que hicieron posible la adecuación del escenario deportivo.

Daniel Muñoz reafirmó su amor por Amalfi

Visiblemente emocionado, Daniel Muñoz envió un mensaje a los habitantes de su municipio, dejando claro que, pese a su exitosa carrera, nunca ha olvidado sus raíces. “Hola a toda mi gente de Amalfi. Siempre han estado en mi corazón. No olvido nunca mis raíces, dónde crecí, dónde nací, de dónde soy y para dónde voy”.

El defensor también celebró que el municipio cuente con un escenario deportivo renovado para las futuras generaciones.

“Es muy grato poder tener este escenario en todas las condiciones. Espero que sigamos sumando esfuerzos y que en un futuro esta unidad pueda ser considerada una de las mejores del Nordeste”.

Un legado para las nuevas generaciones

La designación de la cancha como “Daniel Muñoz” representa mucho más que un reconocimiento a una exitosa carrera profesional. Se convierte en un símbolo para los niños y jóvenes de Amalfi, quienes tendrán como referente a un futbolista que salió de ese mismo municipio para llegar a la élite del fútbol mundial.

Con este homenaje, Amalfi no solo inmortaliza el nombre de uno de sus deportistas más destacados, sino que también reafirma que los sueños pueden comenzar en cualquier rincón del país cuando se combinan el talento, la disciplina y el compromiso.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué homenaje recibió Daniel Muñoz en su visita a Amalfi?
La cancha de fútbol de Pueblo Nuevo fue bautizada con el nombre de Daniel Muñoz, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y al ejemplo que representa para las nuevas generaciones del municipio.
¿Qué mensaje dejó Daniel Muñoz durante el acto de reconocimiento?
El futbolista aseguró que nunca ha olvidado sus raíces y expresó su felicidad por ver un escenario deportivo renovado, además de manifestar su deseo de que la unidad deportiva llegue a ser una de las mejores del Nordeste antioqueño.
¿Qué entidades hicieron posible este proyecto para el deporte de Amalfi?
El homenaje y la adecuación del escenario contaron con el apoyo de la Administración Municipal de Amalfi, la Secretaría de Infraestructura, la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia.
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