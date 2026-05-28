Muñoz y Lerma entraron al selecto club de los colombianos campeones de copas en Europa: James y Bacca en el podio

Los futbolistas colombianos siguen haciendo historia en el viejo continente. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma escribieron sus nombres en las páginas doradas del balompié nacional, tras la consagración del Crystal Palace en la Uefa Conference League tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano de España. Los futbolistas cafeteros, de 30 y 31 años respectivamente, alcanzaron el selecto grupo de colombianos que han levantado un título continental en Europa, un honor reservado para pocos en la historia de este deporte, por lo menos para este país. Le puede interesar: Muñoz y Lerma hacen historia con el Crystal Palace, que conquistó su primer título europeo: La Conference League En el partido decisivo disputado en el Red Bull Arena de Leipzig, el Crystal Palace dirigido por Oliver Glasner consiguió el primer trofeo internacional de su historia. Daniel Muñoz disputó la totalidad del encuentro como titular, mientras que Jefferson Lerma permaneció en el banco de suplentes y no tuvo acción. Tras el éxito conquistado en territorio alemán, ambos jugadores viajarán a territorio colombiano para unirse a la concentración de la selección con miras a la Copa del Mundo, tras quedar en la lista de los 26 convocados a la cita orbital.

Dos colombianos dentro de los pioneros de la gloria continental

Con esta victoria, Muñoz y Lerma se integran a una lista de más de diez futbolistas colombianos que han conquistado los torneos de la Uefa: la Champions League, la Europa League y, ahora, la Conference League. En la máxima competición, la Champions League, figuran Iván Ramiro Córdoba, quien alzó el trofeo con el Inter de Milán en 2010, y James Rodríguez, bicampeón con el Real Madrid en las temporadas 2015/16 y 2016/17, a pesar de no haber jugado solo las finales.

Y es que en los registros históricos también aparece Edwin Congo, quien formaba parte de la plantilla del Real Madrid en el título de 2002, aunque no sumó ninguna convocatoria en dicho torneo, por lo que no jugó ningún partido. Puede leer: Campeones, goleadores e ídolos: conozca los futbolistas colombianos que conquistaron Europa este año

El dominio colombiano está en la Europa League

La Europa League, antiguamente denominada Copa Uefa, es el certamen continental con mayor presencia de futbolistas colombianos en el podio. Faustino Asprilla fue el pionero al ganarla en dos ocasiones con el Parma (1994/95 y 1998/99). Carlos Bacca lidera la estadística nacional con tres títulos en su palmarés, obtenidos con el Sevilla (2013/14 y 2014/15) y el Villarreal (2020/21). Radamel Falcao García y Luis Amaranto Perea también lograron el bicampeonato en esta competición, destacando sus triunfos con el Atlético de Madrid.

Carlos Bacca. Foto: AFP

A ellos se suman James Rodríguez y Fredy Guarín, campeones con el Porto en 2011, Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt en 2022 y Luis Muriel, quien la conquistó recientemente con la Atalanta en la temporada 2023/24.

Lista de los colombianos ganadores en Europa tras el nuevo hito en la Conference League

El triunfo del Crystal Palace marca un precedente absoluto para el fútbol del país, ya que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se convirtieron en los primeros colombianos en ganar la Uefa Conference League, una competición joven que se disputa desde la temporada 2021/22. El registro final de los embajadores nacionales campeones de torneos Uefa se distribuye de la siguiente manera: - Champions League: James Rodríguez (2) e Iván Ramiro Córdoba (1). - Europa League: Carlos Bacca (3), Faustino Asprilla (2), Luis Amaranto Perea (2), Falcao García (2), James Rodríguez (1), Fredy Guarín (1), Rafael Santos Borré (1) y Luis Muriel (1). - Conference League: Daniel Muñoz (1) y Jefferson Lerma (1). Teniendo en cuenta lo anterior, James Rodríguez y Carlos Bacca serían los colombianos con más copas en Europa (3) en la historia de colombianos en el exterior, seguidos por Asprilla, Perea y Falcao con dos títulos cada uno. También le puede interesar: Cayó el favorito en Roland Garros: Jannik Sinner sufrió el calor de París y perdió ante Juan Manuel Cerúndolo

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