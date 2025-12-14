Daniel Muñoz reapareció luego de cirugía de rodilla; dejó mensaje para el Crystal Palace y la Selección Colombia

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia reapareció públicamente luego de ser sometido a una cirugía en su rodilla que lo alejará durante un tiempo de las canchas. El jugador dejó un mensaje contundente.

La ausencia del lateral de 29 años ha estado marcada por rumores y voces oficiales, pues en su carrera no hay registro de que sea un hombre recurrente en lesiones, siendo la más grave hasta ahora una lesión en el muslo que hizo que estuviera ausente en el Genk de Bélgica, su antiguo club, durante 24 días en abril de 2023.

Lea también: La lesión de Daniel Muñoz y el rumor de arresto que prendieron las alarmas en Colombia

Por eso sorprendió que hace una semana en la fecha 14 de la Premier League el nombre de Muñoz no estuviera ni siquiera dentro de los convocados del Crystal Palace ante el Fulham, pues el colombiano es una pieza clave en el 11 de los dirigidos por el austríaco Oliver Glasner.

Justamente fue el técnico quien aclaró que el lateral de 29 años nacido en Amalfi, Antioquia, no se encontraba disponible por una molestia en la rodilla, sin embargo, un hecho aislado generaba rumores sobre el motivo de la ausencia del jugador.

Durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, medios ingleses mencionaban que un futbolista había sido arrestado en Londres tras una pelea en un club nocturno. Versiones extraoficiales indicaban que se trataba de un jugador de 29 años e “internacional”, algo que al parecer calaba con las características de Daniel Muñoz.