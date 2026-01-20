x

El retorno de la pieza clave: Daniel Muñoz volvió a entrenar con Crystal Palace tras lesión y esta sería su fecha de regreso

Tras superar una delicada lesión de rodilla y ser intervenido quirúrgicamente, el lateral colombiano de 29 años podría volver a tener acción en la Premier League muy pronto con el club que ha sido protagonista.

  • Daniel Muñoz fue intervenido con éxito en Londres para solucionar una molestia que arrastraba desde la Copa América y ahora tiene fecha de regreso a las canchas. FOTO: Tomada de redes sociales @CPFC
  • Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace. FOTO: Getty
  • Daniel Muñoz en un partido de Premier League con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @daniel.chitiva
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Crystal Palace recupera a su baluarte incansable en la banda derecha. Tras un mes y medio de baja y una intervención quirúrgica en la rodilla, Daniel Muñoz está listo para reaparecer en Selhurst Park y seguir aportando goles y asistencias.

El técnico Oliver Glasner confirmó que el lateral colombiano se integró a los entrenamientos la semana anterior y, de no mediar contratiempos, integrará la lista de convocados para el duelo de este domingo ante el Chelsea a las 9:00 a.m. (hora Colombia).

“Dani solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene y debería estar disponible contra el Chelsea, al igual que Ismaïla Sarr. Esto nos dará más opciones”, afirmó Glasner en la previa del encuentro ante el Sunderland ante los medios, donde los “Eagles” cayeron 2-1.

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace. FOTO: Getty
El impacto de su ausencia en las estadísticas

La relevancia de Muñoz quedó en evidencia durante su tiempo en la enfermería. Sin el colombiano, el Crystal Palace apenas logró ganar dos de los doce partidos disputados. La ausencia en el carril derecho afectó la fase ofensiva, registrando solo 12 goles a favor frente a 20 concedidos en ese periodo.

Pese a perderse ocho compromisos de liga, el lateral se mantuvo dentro del once ideal de la primera parte de la temporada en 2025. Ahora la vuelta del antioqueño supone un alivio para Glasner en un contexto de inestabilidad.

El entrenador ya anunció que abandonará el club al finalizar la temporada, tras cuestionar a la dirigencia por la venta del capitán Marc Guéhi al Manchester City y enfrentar rumores de una salida prematura por la falta de resultados.

Incertidumbre sobre el futuro del bloque colombiano Muñoz-Lerma

Aunque Daniel Muñoz, de 29 años, tiene contrato vigente hasta 2028, la futura salida del técnico y el desmantelamiento de la base del equipo que ha conseguido cosas importantes sitúan su futuro en el aire.

Tasado actualmente en 27 millones de euros —con un incremento de 12 millones desde su arribo a Inglaterra—, su continuidad dependerá de mantener el nivel que lo vinculó con clubes relevantes en el pasado mercado de verano. Por su parte, Jefferson Lerma también cerrará su etapa en Londres.

Daniel Muñoz en un partido de Premier League con el Crystal Palace. FOTO: Tomada de redes sociales @daniel.chitiva
Al no renovar su contrato, el mediocampista abandonará la institución al término de la campaña. Con intereses provenientes de Turquía, Lerma está habilitado para firmar un precontrato con miras a la temporada 26/27.

