Después de 39 años, doña Erminia cumplió su sueño de tener casa digna en Medellín

María Erminia Roda pensó durante décadas que su mayor anhelo sería imposible. Vivir con tranquilidad en una casa digna, en el mismo terreno donde nació, creció, crió a sus hijos y resistió las adversidades de la vida, parecía un sueño inalcanzable. Hoy, a sus 69 años, ese sueño es una realidad.
La vivienda que durante años estuvo al borde del colapso fue demolida por completo y reconstruida desde cero. Tiene techo nuevo, paredes nuevas, baño renovado, lavaplatos instalado y, por primera vez en mucho tiempo, condiciones seguras de energía y agua. La transformación fue posible gracias a la Fundación Un Viejo Favor y a una cadena solidaria que movilizó a más de 100 personas.
Le puede interesar: Doña Erminia Roda cumplirá su sueño de tener una casa digna
“Nos demoramos casi dos meses terminando la construcción. Se tumbó totalmente la casa que había y se volvió a hacer completa. Se le puso baño nuevo, techo nuevo, todas las paredes nuevas, energía y agua. Aproximadamente nos gastamos entre $25 y $30 millones”, explicó Santiago Jaramillo, director de la Fundación Un Viejo Favor.