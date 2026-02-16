x

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cambia de comandante: llega el general Henry Bello

El nuevo comandante llega desde el Distrito 4 de la Policía Nacional, que opera en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Ya había estado en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en varios distritos policiales.

    El nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, en una entrega de radios con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estrena comandante, después de un año y cuatro meses. Llega al cargo el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien proviene del Distrito 4 de la Policía Nacional y quien es un viejo conocido de este comando policial.

Reemplazará en el cargo al brigadier general William Castaño Ramos, quien pasará a asumir la dirección de Antinarcóticos, en un cambio que llega después del periodo de mayor estabilidad que se había tenido dentro de este comando desde 2022, cuando salió el general (r) Javier Josué Martín Gámez.

El general Bello tiene 32 años dentro de la Policía Nacional y es abogado de profesión. Es oriundo de Guavatá, Santander, y trabajó, entre otros cargos en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, la Dirección de Carabineros, la Dirección Adminsitrativa y Financiera y las policía metropolitanas de Tunja, Cali y Bucaramanga.

Entérese: Siguen sin cumplir el año: el general Óscar Lamprea deja la Policía Metropolitana de Medellín

Obtuvo 49 condecoraciones y 189 felicitaciones, destacándose las medallas de Orden por la Libertad Personal, Seguridad y Convivencia de Medellín, Coronel “Atanasio Girardot” de la Gobernación de Antioquia y condecoraciones como “Coronel Bernardo Echeverry Ossa”, “Gonzalo Suárez”, Orden Francisco Mantilla de los Ríos.

Fue ascendido en 2024 a brigadier general, cuando era comandante de la Policía Metropolitana de Santander, luego de superar el respectivo curso y ser reconocido por la institución por su capacidad de servicio.

Le puede interesar: La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cambió de comandante por cuarta vez en menos de un año

“Se ha destacado por la vocación, la cercanía a la comunidad, la investigación y la firmeza contra las manifestaciones del multicrimen”, indicaron desde la Policía Nacional en el perfil en el que se destaca su trayectoria, la cual comenzó en 1993 en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.

En la Policía Metropolitana alcanzó a comandar los distritos del 4 (comunas 12 y 13 de Medellín) y 6 (norte del Valle de Aburrá), además de ejercer como comandante operativo a finales de la década pasada.

Con la llegada del general Bello Cubides se termina el ciclo más estable, luego de que en cuestión de dos años hubiera cinco comandantes por distintas decisiones administrativas de la Policía Nacional.

Tras la salida de Martín Gámez empezó la inestabilidad: primero fue el general Carlos Humberto Rojas Pabón, quien estuvo del 22 de agosto de 2022 al 18 de mayo de 2023. Tras 269 días en el cargo, salió para ser el jefe nacional de la Policía y su reemplazo fue el coronel José Rafael Miranda Rojas, en calidad de encargado durante dos meses, hasta que el 19 de julio de 2023 llegó el general Rosenberg Novoa Piñeros para comandar hasta el 31 de diciembre, mientras que entre enero y octubre de 2024 estuvo el general Óscar Andrés Lamprea Pinzón.

