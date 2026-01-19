x

Video | Dayro Moreno empezó el 2026 con doblete y rompió otro récord en el fútbol colombiano

El delantero, de 40 años, fue la figura del Once Caldas en la victoria 1-2 contra el Cúcuta Deportivo.

    El delantero tolimense Dayro Moreno es el máximo goleador de la liga colombiana. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Dayro Moreno no se cansa de romper récords. El delantero tolimense, de 40 años, sigue siendo la figura del Once Caldas de Manizales y una de las estrellas del fútbol profesional colombiano. El año pasado fue goleador de la Copa Sudamericana, después de anotar 10 tantos en su primera participación en ese torneo.

Este lunes, Moreno se consolidó como el mejor delantero criollo de la historia. En la victoria 1-2 del Once Caldas contra Cúcuta en el estadio General Santander, el experimentado atacante, que busca ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial del 2026, anotó un doblete que lo metió en la historia del balompié nacional.

Moreno se convirtió en el primer futbolista nacido en nuestro país que logra marcar, por lo menos un gol, durante 23 temporadas consecutivas. Sí, desde que se consolidó en el primer equipo del Once Caldas de Manizales en 2004, pocos meses después de debutar (a finales del 2003), como profesional, el hombre nacido en Chicoral, Tolima, ha celebrado tantos.

Los dos primeros de este año fueron en la fecha 1 del Apertura. Dayro le dio la victoria al Once Caldas contra el elenco fronterizo, que regresó a primera división después de un lustro. El delantero marcó, de penalti, su primer tanto en el encuentro. Después, en los minutos finales, recibió una pelota dentro del área que empujó, después de un buen desmarque, tirándose al suelo.

Dayro llegó a 372 goles en su carrera profesional. Con eso se ratificó como el colombiano que más tantos ha marcado desde que se tiene registro, con una distancia amplia con Falcao García, segundo en ese listado, con 356 anotaciones.

Moreno, además, está cerca de convertirse en el máximo goleador del Once Caldas. En 2024, en un partido ante el Medellín, superó los 225 tantos que había hecho Sergio Galván Rey en la Liga colombiana, que lo ratificaban como el futbolista que más tantos había anotado en el torneo.

Ahora, le faltan 4 dianas para superar al atacante argentino como el futbolista con mayor cantidad de celebraciones vistiendo la camiseta del equipo caldense: Galván suma 171 tantos. Dayro llegó a 168. Se espera que lo consiga en los próximos partidos del cuadro albo, que tiene su siguiente partido programado para el 25 de enero, contra Santa Fe en Manizales (8:20 p.m.).

Liga Betplay

